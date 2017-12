73000 Chambéry, France

Les ATSEM en souffrance

Les ATSEM, Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles ne sont remplacées qu'au bout de sept jour d'absence dans les écoles. La majorité des Atsem, parents d'élèves et instituteurs sont contre cette mesure. Une réunion publique a été organisée jeudi soir à Chambéry le Haut, à l’initiative d’une intersyndicale d’enseignants et de parents d’élèves. Une petite centaine de personne était présente. Pour les syndicats "cette décision impacte directement les conditions d'accueil et de travail des enfants. Et ceci est inacceptable. Il en va de même pour la surcharge occasionnée pour les autres agents qui doivent se répartir le travail au pied levé. La présence d’une ATSEM par classe maternelle est un élément très important pour favoriser les apprentissages des élèves et notamment les élèves les plus en difficulté. L’ATSEM accompagne l’enseignant pour favoriser les tâches éducatives et pédagogiques nécessaires pour un accueil de qualité et bienveillant.".

Témoignages anonymes d’Atsem, passionnées par leur travail mais déconcertée par les décisions de la mairie Copier

Marche arrière de la mairie face au mécontentement général mais pas sur tous les points

La mairie annonce sur France Bleu que ce délai de carence ne sera pas reconduit à la rentrée 2018 « on se rend compte que les écoles sont mises en difficulté, c’est une mesure que l’on ne reconduira pas » indique Muriel Jeandet, élue en charge des affaires scolaires. En revanche l’élue précise « si les enseignants savent à l’avance qu’ils vont perdre, par exemple, 50 % d’un temps d’Atsme, en temps scolaire, ils peuvent s’organiser à l’avance et faire les choses différemment ».

La mairie assure qu’aucune décision n’a été prise pour l’instant. En attendant la mobilisation des parents d’élèves notamment et des syndicats se poursuit.

Le sentiment général c'est que les Atsem ne sont pas reconnues dans leur travail Copier