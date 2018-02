Entre manifs et occupations d'écoles, la pression grimpe avant l'annonce mercredi de la carte scolaire pour la rentrée de septembre 2018.

Les enseignants manifestent, les parents occupent. Alors que 200 personnes manifestent ce mardi matin à Perpignan, la mobilisation se poursuit dans plusieurs écoles des Pyrénées-Orientales avant de possibles suppressions de postes à la rentrée de septembre.

L'école maternelle de St Paul de Fenouillet est notamment occupée dans le calme depuis le début de la matinée par une dizaine de parents. D'après ces derniers, l'une des trois classes pourrait fermer à la rentrée prochaine alors que "66 enfants sont déjà inscrits". _"33 enfants par classe, ce n'est pas possible_. L'école ne pourrait plus accueillir les enfants de moins de trois ans" explique un parent. St Paul de Fenouillet est pourtant classée en zone de Revitalisation Rurale , un classement qui, en principe, doit permettre aux enfants de 2 ans inscrits d'être pris en compte dans les effectifs.

Ces derniers jours, des parents se sont aussi mobilisés à Cabestany (école Chaplin), Rivesaltes, St Cyprien (Desnoyers), Vernet-les Bains, Ria-Sirach, aux Angles ou encore à Mont-Louis où un cortège funèbre était prévu ce matin.

C'est demain (mercredi) que l'inspecteur d’académie annoncera les ouvertures et les fermetures de classes pour la rentrée prochaine. L'inspecteur dispose de 36 postes supplémentaires mais, selon les syndicats, il en faudrait au minimum 55 pour mener à bien la réforme du dédoublement des classes de CP et CE1 dans les écoles Rep et Rep + à la rentrée de septembre.