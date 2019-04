La commune de Castelnau Rivière Basse veut garder son école, fermée à cause d'une fissure dans un mur

Tarbes, France

Castelnau Rivière Basse près de Madiran veut sauver son école. La classe unique de seize élèves a dû fermer avant les vacances de Noël à cause d'un mur fissuré. Un cabinet d'études, la SOCOTEC, a conclu qu'il fallait condamner cette partie du bâtiment. Les enfants ont été accueillis dans l'autre école du regroupement pédagogique à Madiran. Ce mardi soir, plusieurs élus de Castelnau organisent une réunion publique pour empêcher la fermeture définitive de l'école.

L'école de Castelnau Rivière Basse © Radio France - Marie line Napias

Pour Lydie, maman d'une fillette de cinq ans, la solution d'accueil à Madiran ne peut être que temporaire, parce que les enfants sont trop nombreux dans les salles et le bruit les fatigue. Le regroupement pédagogique compte 69 enfants cette année ; Castelnau accueillait les CE2, CM1, CM2 et Madiran la maternelle, le CP et le CE1. Il y a deux enseignants à Madiran et un à Castelnau.

Lydie, maman d'une fillette de 5 ans Copier

L'inspecteur d'académie ne veut pas priver Castelnau de son école

Thierry Aumage, l'inspecteur d'académie, affirme qu'il n'a aucun intérêt budgétaire ; à maintenir les enfants à Madiran, les trois postes sont de toute façon maintenus. Si on lui propose des locaux sécurisés et adaptés, il acceptera de rouvrir une école à Castelnau, même si pour lui, un enseignant isolé dans une classe unique n'est pas forcément la meilleure formule.

La salle de classe condamnée © Radio France - Marie line Napias

L'inspecteur d'académie : thierry Aumage Copier

Plusieurs élus sont à l'origine de la réunion publique ce mardi soir. Ils craignent que l'inspection d'académie et le président de la communauté de communes Adour Madiran, trouvent des prétextes pour ne pas rouvrir l'école. Ils affirment que le conseil municipal a décidé de rénover des locaux voisins, ceux de l'ancien beffroi, les devis sont prêts, les travaux se monteraient à 45 000 euros.

Christian Fontagnières, conseiller municipal Copier

L'ancien beffroi qui pourrait devenir la nouvelle école © Radio France - Marie line Napias

Le président de la communauté de communes assure qu'il est prêt à se battre pour garder une école à Castelnau Rivière Basse

C'est la communauté de communes Adour Madiran qui a la compétence pour les bâtiments scolaires, son président : Frédéric Ré, balaie toute polémique, si la commune présente un projet solide accepté par l'inspecteur d'académie il ira chercher les subventions pour aider la commune. Mais sa priorité reste la sécurité des enfants.

Frédéric Ré, le président de la communauté de communes Adour Madiran Copier

Le préau de l'école © Radio France - Marie line Napias

Un point complet sur ce dossier sera fait ce mardi soir à l'école de Castelnau Rivière Basse à 20h.