Sens, France

Les 42 conseillers sont convoqués pour un séminaire à huis clos. Le président Patrick Gendraud a prévenu qu'une décision ne serait probablement pas prise ce mardi.

Pas de hausse significative des effectifs

Il faut dire qu'il y a débat puisqu'à cette rentrée les établissements n'ont pas gagné beaucoup d'élèves. Parmi les trois collèges du nord, celui de Villeneuve la Guyard voit même ses effectifs diminuer. Ils devraient être une vingtaine de moins qu'il y a deux ans. A Saint-Valérien, même effectifs prévus qu'en 2016. Seul le collège de Pont sur Yonne gagne une trentaine d'élèves.

Sauf que ces établissements sont déjà très remplis avec en moyenne un peu moins de 600 élèves. Et des classes qui tournent autour de 26 collégiens. Le problème, c'est que deux des collèges étaient prévues pour moins d'élèves. Saint Valérien, prévu pour 450 enfants a dû être agrandi il y a 15 ans et Villeneuve-La-Guyard possède désormais deux classes dans des préfabriqués installés il y a 4 ans. A plus de 600 élèves ,des parents soulignent des conditions de vie plus difficiles pour les collégiens avec moins de suivi individuel et des rapports plus impersonnels avec les enseignants.

Une cantine bien trop petite à Villeneuve-La-Guyard

La Présidente des parents d'élèves de l'APEI ( indépendants) du collège de Villeneuve-La-Guyard est favorable à un nouvel établissement : " Le seuil est _déjà dépass_é.Celui de Villeneuve est trop petit dit-elle. Le réfectoire par exemple compte 144 places pour 500 demi pensionnaires. Ils passent 10 minutes seulement à manger et sont le reste du temps dans la cour."

Nous ne sommes pas consultés - Le Président de la FCPE de l'Yonne

Thierry Jugand-Monot, le président de la FCPE de l'Yonne est également favorable à la création d'un nouveau collège. Il regrette que les parents d'élèves ne soient pas consultés sur le dossier nord de l'Yonne malgré leur demande. Il souhaite que le président du conseil départemental prenne au moins leur avis.

Veut-on des collèges à plus de 600 élèves dans l'Yonne ?

Le collège de Pont sur Yonne, lui est en sous-effectif d'une centaine d'élèves. La question politique à laquelle doivent répondre les conseillers est donc la suivante : veut-on ou non, des collèges à plus de 600 élèves dans l'Yonne ?