A un peu plus de 2 semaines de la rentrée, il est temps de penser aux fournitures scolaires. Exemple ici dans les rayons du supermarché Auchan Saint-Loup à Marseille

3 millions de familles en France commencent à recevoir, dès ce jeudi, l'ARS, l'allocation de rentrée scolaire. Elle est soumise à condition de ressources, et son montant est revalorisé cette année de 1% par rapport à l'été dernier. Avec l'allocation qui commence à être versée, les familles qui en bénéficient ont tout de suite commencé leurs achats.. entre raison et plaisir.

Un kit offert aux 6e des Bouches-du-Rhône

Cette allocation se monte désormais à 367 euros pour les élèves de 6 à 10 ans, 388 euros pour les 11-14 ans et 401 euros pour les 15-18 ans.

"Là, on peut dire qu'on y est. On va doubler, voire tripler les chiffres, dans les jours qui arrivent" Mathieu Urbain est l'un des chefs de secteur du supermarché Auchan St-Loup à Marseille

Pour Nacéra, par exemple, il n'y a pas de petites économies Cette mère célibataire -3 filles- du 4e arrondissement de Marseille, n'hésite pas à prendre le bus pour aller jusqu'au supermarché Auchan de St-Loup, quitte à devoir prendre une correspondance et passer du temps dans les transports en commun : "parce que c'est moins cher ici", dit-elle.

"C'est très cher. Les cartables sont moins chers sur Internet. Donc je viens avec mes filles les essayer ici au supermarché, en suite je les cherche et je les achète sur Internet" Amira, maman marseillaise de 3 petites filles toutes scolarisées

Pour soulager un peu le portefeuille, il n'y a pas que l'allocation de rentrée scolaire pour une partie de nos collégiens. Vérifiez, si le collège ne vous a pas encore prévenu : si vous habitez dans les Bouches-du-Rhône, a nouveauté de la rentrée, c'est que le Département va offrir un kit de base à tous les collégiens qui rentrent en 6e. Qu'y-a-t-il dans dans ce kit ? Un cahier de 96 pages format A4, des feuilles, des copies doubles, 1 gomme,1 crayon à papier, 1 taille-crayons, des stylos, des crayons de couleurs, mais aussi un compas, un bâton de colle, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 règle.. et même un stylo tactile : à partir de la rentrée, le département élargit aux 6e, et plus seulement aux 5e, le prêt de tablettes numériques à vocation pédagogique

"Je viens d'apprendre que je n'avais pas droit à l'ARS, pour quelques centaines d'euros. C'est la petite surprise, c'est cool ! (sourire) ça gâche un peu le budget des fins de vacances. Mais bon, ça va, je n'en ai que deux, il y a des familles nombreuses"Laetitia, maman de 2 enfants