La coût de la rentrée étudiante à Tours s'élève à 2218 euros

L'Agate (association générale des assos tourangelles étudiantes) publie ce lundi 16 août son premier indicateur du coût de la rentrée étudiante à Tours. Celui-ci s'élève à 2218,84€ et il est en augmentation de près de 3% par rapport à l'an dernier. Les frais de la vie courante font grimper la note.

C'est la première fois que la coût de la rentrée étudiante est évalué à Tours. Chaque année, c'est la Fage, fédération des associations générales étudiantes, qui publie cet indicateur au niveau national. Cette année la facture s'élève à 2392 euros en France.

Selon les estimations de l'Agate, l'association générale des assos tourangelles étudiantes, le coût de la rentrée étudiante à Tours s'élève à 2218,84€. Une facture salée pour les étudiants de l'Université de Tours, avec un montant en augmentation de près de 3% par rapport à l'an dernier. Le calcul est réalisé à partir du profil d'un étudiant de 20 ans, non-boursier et n'habitant plus chez ses parents.

Au contraire des frais spécifiques de la rentrée, comme par exemple la souscription à une complémentaire santé, en légère baisse, ce sont les frais de la vie courante qui font grimper la note, avec une hausse de 8%, soit une centaine d'euros supplémentaire. Ces frais englobent par exemple les budget pour les courses, les loisirs, les équipements divers, les abonnements au téléphone et à internet, tout cela augmente légèrement.

Le budget dédié à l'alimentation va aussi nettement augmenter dès la rentrée, notamment pour ceux qui mangent au restaurant universitaire. Il en est fini des repas à 1€ pour les non-boursiers au RU. Ce tarif avait été mis en place pendant la crise sanitaire pour aider les étudiants les plus précaires.

Des frais en plus pour le loyer également, pour lequel un étudiant doit payer environ 10 euros de plus. Estimation faite à partir d'un studio de 20m à 30 m² à Tours (estimé à 450 euros par l'Agate), type de logement le plus utilisé par les étudiants selon l'étude.

A cela s'ajoute d'autres frais comme les frais d'inscription à l'université, de 262 euros. C'est pour cela que l'Agate demande la mise en place de l'ARE, allocation rentrée étudiante, qui pourrait permettre d'éponger un quart des frais spécifiques de la rentrée. A l'image de l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF.

Enfin pour être complet, il faut ajouter un nouveau poste de dépense depuis un an, les masques, obligatoire pour les amphis. Cette enveloppe mensuelle est estimée à 31 euros pour chaque étudiant.