La Crèche : des habitants se mobilisent face à la fermeture annoncée de la piscine

La Crèche, France

Les travaux du nouveau centre aquatique de la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvres ne sont pas encore lancés, mais déjà les habitants de La Crèche se mobilisent contre la fermeture annoncée de leur piscine. Ouverte en 1979, elle accueille chaque année, environ 2.500 personnes du 1er juin au 31 août. Elle appartient à la mairie, mais c'est la Communauté de Communes qui en a la gestion. Et quand le centre aquatique ouvrira ses portes, en 2021 ou 2022, la petite pataugeoire et le bassin de 25 mètres devraient fermer.

Plus de 600 signatures en un mois, pour une commune de 6.000 habitants

"Pour nous c'est impensable que cet équipement de proximité ferme, explique Sébastien Goudeau qui a lancé la pétition en ligne au mois de juillet. On peut y venir à pied, en vélo, en profiter tout l'été et apprendre à nos enfants à nager". Il a échangé avec les élus locaux, et a trouvé du soutien du côté de l'opposition municipale en la personne de Serge Giraud. "On nous dit que c'est trop cher de la rénover, mais nous on a jamais vu les documents !", souligne le conseiller.

Le maire, Philippe Mathis, a bien le dernier rapport en tête. "Il date de 2011, et déjà l'état de vétusté était avancé et c'est normal pour un équipement de 1979, explique-t-il. Ils avaient alors estimé le coût de la rénovation à 1,9 million d'euros. C'est trop cher pour la Communauté de Communes. D'autant que le déficit annuel pour le fonctionnement est déjà de 60.000 à 80.000 euros."

Les opposants soulignent que des piscines voisines, comme celle de Pamproux, ne sont pas menacées de fermeture. "C'est normal, ajoute le maire. Pamproux est une piscine communale et beaucoup plus récente". Le sujet doit être évoqué en Conseil municipal au mois de septembre prochain. Mais nul doute que ce sera l'un des sujets de la campagne pour les élections municipales.