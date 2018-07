Creuse, France

90,5 % des candidats au baccalauréat ont décroché leur diplôme cette année en Creuse. C'est un peu moins bien qu'en 2017 où le taux de réussite était de 91,3%. L'Académie de Limoges vient de publier les résultats définitifs, après les épreuves de rattrapage du début de semaine, le département compte 564 nouveaux bacheliers, En Limousin, le baccalauréat 2018 (séries générales et technologiques) est quasiment stable par rapport à la session précédente, avec un taux de réussite de 90,6 % contre 91%. L'Académie de Limoges totalise 4 562 nouveaux bacheliers, toutes filières confondus.



Les résultats du baccalauréat en Creuse - Capture d'écran ©Académie de Limoges

Les résultats du brevet en baisse en Limousin

Après une session 2017 exceptionnelle, le taux de réussite au brevet est de 86,8% cette année en Limousin soit 1,4 points de moins que l'an passé . On recense 7 415 nouveaux diplômés dans l'Académie de Limoges. Les trois départements voient leur taux de réussite baisser. Le taux de réussite de la Haute-Vienne diminue de 0,6 point (87,4 %) alors que ceux de la Corrèze et de la Creuse diminuent respectivement de 2 et de 3 points par rapport à la session 2017 (taux de réussite de 87 % pour la Corrèze et de 84,4 % pour la Creuse). En Creuse, 929 collégiens ont eu le brevet cette année.