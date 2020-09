La crise du Covid a coûté 4 millions d'euros à l'Université de Reims Champagne-Ardenne

L'Université Reims Champagne-Ardenne a fait sa rentrée ce lundi 31 août ! Ils seront cette année entre 28 500 et 29 000 à étudier à l'URCA, contre un peu moins de 28 000 l'année dernière : "Nous avons réussi à accueillir tous les nouveaux bacheliers", précise le Président Guillaume Gellé, qui craignait un temps de ne pas avoir assez de place.

Trois scenarios : jaune, orange et rouge

Pour cette rentrée c’est le "plan jaune" qui est mis en place : le masque est obligatoire uniquement aux abords et dans les bâtiments, quant aux enseignants et aux étudiants, ils sont incités à venir sur place tout en respectant le mètre de distance entre chaque personne dans les salles. "Ca veut dire qu'en fonction du nombre d'étudiants et des disciplines et bien l'enseignant choisit si il peut faire cours en présentiel ou pas", explique Guillaume Gellé qui précise que les enseignants sont en ce moment formés pour utiliser les outils numériques.

L'Université espère ne jamais déclencher son "plan orange" et encore moins le rouge synonyme de fermeture. Alors pour faire passer les consignes, l'URCA est en train d'embaucher des étudiants médiateurs. "Leur rôle sera d'abord d'accueillir les nouveaux arrivants, de leur expliquer comment fonctionne notre Université, mais ils devront aussi rappeler les gestes barrières et orienter les étudiants qui présenteraient d'éventuels symptômes", ajoute Guillaume Gellé.

4 millions d'euros déjà dépensés

Même si le Président de l'Université Champagne-Ardenne insiste : "Il y aura le temps des comptes, pour le moment c'est le temps de l'action", il avance tout de même le chiffre impressionnant de 4 millions d'euros, soit 2% du budget de l'URCA. "On a dépensé plus d'1 million d'euro en informatique. Il a fallut renforcer nos serveurs, nous doter de matériels de télétransmission, équiper les personnels en ordinateurs portables, acheter des clés 3G 4G... donc oui ça a eu un vrai coût".

A quoi s'ajoute le nettoyage des locaux, les surcoûts en ressources humaines ou encore l'achat de masques lavables. Deux masques seront distribués à chaque étudiant et d'autres seront fournis aux plus précaires, pour qui l'achat de masques peut représenter 20 à 30 euros par mois.