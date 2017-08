La Croix Rouge lance sa collecte de fournitures scolaires au Pontet

L'opération Banque Scolaire de la Croix Rouge a démarré. Jusqu'au 9 septembre l'association appelle à la générosité des clients des magasins Cultura. Ils peuvent acheter et offrir à la Croix Rouge des fournitures scolaires qui seront redistribuées aux familles défavorisées.

A l'entrée du magasin Cultura du Pontet, Dominique et Christian, deux bénévoles de la Croix Rouge, interpellent les clients. S'ils le souhaitent ils peuvent acheter des fournitures scolaires et les offrir ensuite à la Croix Rouge. «J'ai acheté des gommes, des stylos, des protèges-cahiers.. Je donne souvent parce que ça me fait plaisir», explique Andrée, une généreuse cliente du magasin.

L'an dernier, l'opération Banque Scolaire a permis de récolter 23 tonnes de fournitures scolaires. Cette année la Croix Rouge espère faire aussi bien voire battre le record de 28 tonnes récoltées en 2015. Ces fournitures seront ensuite redistribuées par les centres communaux d'action sociale aux familles défavorisées, celles qui n'ont pas les moyens d'acheter tout ce que les écoles leur demandent.

«La nécessité c'est l'alimentaire mais si on peut pas se nourrir on ne peut pas non plus acheter le basique pour que l'enfant aille à l'école» Christian Beaussart, vice président de la Croix Rouge d'Avignon