La culture mise à l'honneur : semaine des arts à l'EREA Jean Jacques Rousseau

En apprenant que des établissements scolaires organisaient des semaines des arts, Perrine Mouly, enseignante et référente culture de l'EREA, s'est demandé "et pourquoi pas nous ?". Quelques mois de travail plus tard, les élèves ont pu vivre une semaine exceptionnelle autour des arts et de la culture, en partenariat avec l'association Uni'sons. "On a commencé par des visites d'expositions, une sur le street-art et une autre sur les clichés. Il y a eu un concert, un débat autour de l'art avec un faux tribunal, un vernissage des travaux des lycéens, une fête des talents..." raconte la référente.

Désacraliser l'art et se l'approprier

Derrière l'organisation de cette semaine, l'objectif est clair : amener la culture à des jeunes qui en sont éloignés. Les élèves de l'EREA, en difficulté sociales et scolaires, ont pu désacraliser l'art et se l'approprier. Ilies a 17 ans, il a particulièrement aimé les expositions : "On a vu un tableau sur le travail des arabes, un autre sur les gitans... Il y en a un qui parlait des noirs, quand ils se faisaient maltraiter... Ça parle du racisme, des préjugés".

Pour l'équipe pédagogique, un évènement comme cette semaine culturelle prend tout son sens dans un établissement scolaire adapté comme l'EREA. Une démarche essentielle pour Cristobal, l'un des accompagnants des élèves en situation de handicap : "Pour eux, tous ces petits évènements isolés ça donne du sens au mot "art". Ils peuvent le toucher, l'observer, le danser. Par exemple, le fait d'apprendre que les graffeurs de Montpellier ont tous une histoire, un vécu, ça leur permet de s'approprier le street-art".

Un projet éducatif et humain

Aurélie est assistante sociale dans cette école, elle est particulièrement fière de voir les progrès des élèves au cours de cette semaine. "C'est des gamins qui ont pas toujours confiance en eux, et à travers l'art et tout ce qu'ils ont vécu cette semaine, ça leur permet de prendre confiance. S'exprimer devant les autres, c'est un exercice difficile à leur âge et encore plus chez nous."

Cette semaine des arts aura poussé ces jeunes à sortir de leur zone de confort et à se dépasser. Une belle fierté pour l'équipe de l'établissement.