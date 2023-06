La diamanterie de Felletin rouvre 40 ans après sa fermeture en Creuse

Une belle endormie creusoise reprend du service. Fermée depuis plus de 40 ans, la coopérative ouvrière diamantaire de Felletin rouvre au public samedi 24 juin. Le site, datant de 1906, est transformé en musée interactif. A l'entrée, une fois les grandes portes blanches franchies, le visiteur se voit confier un petit socle avec un diamant (faux, mais on a le droit de rêver) puis l'on chemine entre les machines d'époque et les écrans tactiles. Au fond de l'atelier, on peut voir la turbine encore présente et, dans la pièce d'à côté, le bureau a été reconstitué avec des téléphones qui nous racontent des bouts d'histoire de cette diamanterie pas comme les autres.

ⓘ Publicité

Machines anciennes et tablettes tactiles alternent dans la coopérative coopérative diamantaire de Felletin. © Radio France - Solène de Larquier

Le parcours du musée est prévu pour être interactif. © Radio France - Solène de Larquier

En tout, Felletin a connu cinq ateliers de taille de diamant, mais celle-ci fut la seule sous forme de coopérative ouvrière. Ce fut d'ailleurs la première coopérative ouvrière de la Creuse. Pas de patron, et les bénéfices étaient réinvestis en commun. Les diamantaires firent par exemple installer à l'atelier la première chaufferie centrale de la commune. L'aventure démarra au début du XXe siècle pour prendre fin en 1982. Au plus fort de l'activité, jusqu'à 100 personnes ont travaillé dans la taille de diamant à Felletin, dont une soixantaine à la coopérative.

Le bureau de la coopérative coopérative diamantaire de Felletin a été reconsitué. © Radio France - Solène de Larquier

La rénovation du bâtiment pour l'ouvrir au public a nécessité 1,3 millions d'euros. La municipalité de Felletin a notamment obtenu le soutien de la Fondation du Patrimoine et de la Mission Bern. La collecte de fonds a démarré en 2016 pour voir les travaux s'achever cette année, en 2023 . Le musée est désormais ouvert du mardi au dimanche , de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h. Il est gratuit pour les -12 ans et coûte 7 euros pour les adultes, avec des réductions possibles (notamment pour les groupes).

À lire aussi Pépite du patrimoine industriel, la diamanterie de Felletin rouvre au public en Creuse