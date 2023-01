« La dictée doit être systématique, pas un effet d’annonce »

La dictée fait probablement son retour en grâce. Et surtout en classe. Les CM1 et CM2 devraient bientôt avoir à faire une dictée tous les jours d’école. C’est l’une des principales mesures que devrait annoncer, ce jeudi le ministre de l’Éducation nationale, à travers une circulaire. Cet exercice « doit être systématique, pas un effet d’annonce, tonne Christian Chambon. Si c’est fait de manière quotidienne, ce sera très, très, très favorable pour les élèves », ajoute le directeur du collège Jean-Baptiste Dumas, à Salindres.

ⓘ Publicité

D’après une enquête menée tout récemment par les services du ministère de l’Éducation nationale, les élèves font aujourd’hui, en moyenne, deux fois plus de fautes qu’il y a 35 ans, sur une même dictée. « Indéniablement, c’est un paramètre qui est parlant. Ce n’est peut-être pas le niveau qui baisse, mais plutôt le rapport à la langue qui change et qui conduit à une maîtriser moins avérée », analyse Christian Chambon.

Le téléphone, une « arme de destruction »

Toujours selon le directeur du collège Jean-Baptiste Dumas de Salindres, le téléphone portable est en grande partie responsable de la baisse du niveau en orthographe. « On l’utilise au quotidien, c’est une arme de destruction de la langue au quotidien. » Le chef d’établissement verse donc quelques propositions au débat pour lutter contre ce fameux appareil de poche. « On doit pouvoir résister un petit peu à cette révolution sociétale pour obtenir une langue française à peu près correcte, lorsqu’on écrit. Peut-être faut-il que nous diffusion plus largement les livres ».

loading