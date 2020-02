La dictée du dimanche à Fleury-La-Vallée

Fleury-la-Vallée, France

Une cinquantaine d’amoureux de la langue française se sont retrouvés autour d'une dictée dans la salle communale de Fleury-La-Vallée (Yonne) dimanche après midi . C'est la quatrième année consécutive que l'association "Fleury animations" organise ce petit challenge d'orthographe et ça marche. Les participants reviennent d’année en année. Ce sont majoritairement des retraités.

La dictée : un exercice qui pour certains est un plaisir. © Radio France - Thierry Boulant

Un peu de nostalgie

Pour Yolande, c'est un petit peu de son enfance qu'elle retrouve avec cette dictée. : "mes années d’école sont loin et elle me manque peut-être un peu", justifie t-elle

Emmanuel, professeur de techno, lui prend son plaisir ailleurs. "C’est surtout le plaisir du défi » explique t-il « de se fixer un objectif de faire le moins de fautes possible ». D’autres comme Marie-Thérèse se plient à l’exercice en se disant qu’il y a toujours à apprendre sur l’orthographe ou le vocabulaire.

Le meilleur candidat a fait 5 fautes cette année à la dictée de Fleury-La-Vallée © Radio France - Thierry Boulant

Attention aux pièges

La dictée cette année s’intitule j’irai revoir ma Normandie, Anne-Marie Filipi, l’a sélectionné sur internet. Cette institutrice à la retraite a un certain savoir faire après plus de vingt ans de métiers. « Je propose des textes plus ou moins difficiles avec quelques pièges qui en font tout l’intérêt»

Cette année, la dictée était particulièrement compliquée. Le meilleur candidat a fait 5 fautes. Il est reparti avec un livre.