La directrice de l'école de Mathieu prend sa retraite : ses élèves et ses collègues lui écrivent une chanson

Chantal Poulain est assez fière de nous présenter son dernier achat dans la cours d'école. Il s'agit d'un vélo pliable qu'elle a acquis en large partie avec l'argent que lui ont offert les parents d'élèves.

"C'est mon dernier bijou. Sérieusement, ils m'ont gâté." Chantal est en poste depuis 2007 à l'école de Mathieu. Elle en est devenue la directrice en 2011.

En devenant enseignante, cette native de la Manche a vécu son rêve. "Avant j'étais ce que l'on appelle M.I.S.E. C'était un petit pied dans l'éducation Nationale. C'est l'équivalent aujourd'hui des A.E.D. , des surveillants. Et quand j'avais une période de pause, je m'apercevais que les enfants me manquaient."

Les élèves de Mathieu entourant leur directrice © Radio France - Olivier Duc

En 36 ans de carrière dans l'enseignement , cette Manchoise a accompagné les changements au sein de l'école entourée par les enfants.

"Cela a bougé, concède Chantal. Aussi bien le métier d'enseignant n'est plus le même, les enfants ont évolué aussi en même temps que la société. Ils sont nés avec l'apparition du numérique. Nous, nous l'avons découvert tardivement."

Ses collègues lui ont fait une surprise en écrivant une chanson et en la faisant chanter à ses élèves. "Une chanson super adaptée, toute ma philosophie", savoure la future retraitée. Chantal Poulain ne cache pas que ses élèves et son métier lui manqueront. "Je n'y crois pas. Je ne me sens pas encore comme une retraité (sourire). Je n'y crois pas" avant de souffler qu'elle ne le sera officiellement qu'au Ier septembre.