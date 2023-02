La directrice de l'école privée hors contrat à Bais dans le Nord-Mayenne défend son établissement

La directrice des Sarments, école privée hors contrat installée à Bais dans le Nord-Mayenne depuis septembre 2022, le répète, son établissement est une école comme les autres. "Il y a toutes les matières académiques classiques : français, maths, histoire, géo, sciences. On fait comme toutes les écoles avec en plus des cours de chant tous les jours", précise Claire Lefèvre.

Short bleu et col blanc

L'autre plus dans l'école des Sarments, c'est un enseignement "d'esprit chrétien", largement décrié par ses opposants. Claire Lefèvre précise qu'il n'y a pas de cours de catéchisme, seulement "des cours de culture générale" répartis sur trois mois de l'année scolaire. "J'ai suivi des cours avec des étudiants en histoire de l'art qui ne savaient pas reconnaître un baptême du Christ, l'Arche de Noé, des choses toutes simples, mais ils ne savaient pas les reconnaître parce qu'ils n'y avaient pas été initiés, on ne leur a pas appris ce que ça voulait dire. Le but, c'est vraiment que les enfants puissent maîtriser correctement toutes ces choses-là. On ne leur demande pas d'y croire, on leur demande de les maîtriser."

Deux petites classes

Les élèves portent un uniforme, pull bleu marine avec col blanc, shorts pour les garçons, jupes pour les filles. Aujourd'hui, ils sont seulement 15 dans l'établissement, de la moyenne section au CM2, répartis dans deux classes. C'est ça la particularité de l'école, se félicite Claire Lefèvre : "Ça permet de s'occuper de chacun et que chacun puisse avancer à son rythme. On est attentif à chaque enfant, on fait en sorte que chaque enfant s'y sente bien." Pour inscrire son enfant à l'école des Sarments, il faut compter 2.000 euros par an par enfant, en plus des frais d'inscription.