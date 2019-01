La Dordogne aura bientôt le premier collège de France avec une cantine 100% bio

Belvès, France

Se lancer à fond, dans le bio. C'est l'ambition du département de la Dordogne, pour la cantine de ses collèges.

A l'occasion de la présentation à la presse du budget primitif 2019, Germinal Peiro, président du département, a annoncé qu'il comptait convertir les cantines des 35 collèges dont le département a la gestion au bio.

Avec dès le fin du premier semestre l'objectif du premier collège de France 100% bio. Ce devrait être celui de Belvès, le collège Pierre Fanlac.

"On travaille depuis deux ans à faire entrer le bio et le local dans nos collèges. Le département a embauché un cuisinier spécialiste, le cuisinier qui avait créé à Marsaneix la première cantine d'école 100% bio de France" - Germinal Peiro, le président du département

"On travaille avec les 35 collèges dont nous avons la responsabilité de la restauration et on espère qu'en 2019 le collège de Belvès sera 100% bio, pour montrer que c'est possible, financièrement, et que l'on peut dupliquer cette expérience", a expliqué Germinal Peiro