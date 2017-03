La Fac de médecine de Montpellier déménage des bâtiments historiques de l'Ecusson

La Faculté de médecine de Montpellier déménage cette semaine vers le bâtiment ultra moderne construit à côté du centre hospitalier Arnaud de Villeneuve. La quasi totalité du service administratif est transféré.

Les cartons sont faits depuis plusieurs jours déjà. Les services administratifs de la Faculté de médecine de Montpellier entament leur déménagement ce lundi vers le nouveau site sorti de terre à côté de l'hôpital Arnaud de Villeneuve. La quasi totalité aura quitté les bâtiments historiques de l'Ecusson d'ici la fin de la semaine.

Il fallait un bâtiment à la hauteur de l'histoire de la faculté de médecine de Montpellier, la plus vieille d'Europe. Les plans ont été confiés à l'architecte montpelliérain François Fontès. Après un peu moins de 2 ans de travaux: le gros oeuvre est achevé: 11.000 mètres, cinq étages, une grande verrière en façade, un immense hall central comme une salle des pas perdus et deux nefs qui desservent les salles. De quoi accueillir 3600 étudiants à la rentrée de septembre.

L'une des Facultés de médecine les plus moderne d'Europe

Le gros des travaux concernent l'installation des équipements multimédia à l'intérieur et qui feront de cette université, une fac ultra connectée. Tous les cours et les manipulations de chirurgie doivent pouvoir être captés, envoyés sur internet via une grosse régie technique et retransmis dans d'autres établissements.

Le rez de chaussée accueille 5 amphithéâtres, les deuxième et troisième étages 25 salles de cours . La grande innovation se trouve aux 4ème et 5ème étages, entièrement dédiés à un plateau de simulation: une plateforme de formation médicale de haute technologie, avec des répliques de bloc opératoire, de salle de réanimation où les étudiants pourront s'exercer à des accouchements ou dissections. Un investissement de 45.5 millions d'euros, entièrement financé par la région.

L'avenir des bâtiments historiques

Le site historique, à côté de la cathédrale Saint Pierre, garde sa vocation. Si le personnel administratif quitte les lieux, pour le reste les activités sont maintenues: stages d'enseignement pour les 2ème année, préparation au concours d'internat pour les 6ème année, cours d'orthophonie. Il reste aussi un lieu solennel et à ce titre continuera à accueillir le passage des thèses, des congrès.

Enfin le doyen compte préserver sa valeur patrimoniale. Lieu de visite ouvert, avec son cloître, le conservatoire d'anatomie et des expositions organisées régulièrement.