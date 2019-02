La fac de Brest rouvre ses portes après une intrusion d'étudiants et de Gilets jaunes

Brest, France

La polémique sur la hausse des frais d'inscriptions pour les étudiants non -européens a entraîné la fermeture de la fac de lettres et sciences humaine à Brest mardi. Une soixantaine de personnes (étudiants et gilets jaunes) a manifesté sur le parvis dès 11 heures, et a fini par bloquer les portes du site Segalen. Les "conditions d'étude et de travail normal n'étaient pas réunies", précise la direction qui a préféré fermer la face pour la journée.

Les cours doivent reprendre normalement ce mercredi.

La direction de l'UBO, université Bretagne occidentale, rappelle que le président souhaite que le étudiants extra-communautaires déjà inscrits à l’UBO cette année paient l’an prochain les mêmes droits que les étudiants communautaires. "Les étudiants extra-communautaires qui s’inscriront à l’UBO à la rentrée prochaine dans le cadre d’une convention de partenariat entre l’UBO et leur université d’origine paieront eux aussi _les mêmes droits que les étudiants communautaires_". Reste une interrogation : "Pour les autres cas (primo-inscription individuelle), on ne peut rien dire à ce stade."