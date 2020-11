La faculté de droit de Saint-Étienne est vent debout contre le nouveau projet de loi sur la recherche

Ce mardi 17 novembre doit être adopté à l'Assemblée nationale le projet de Loi de la Programmation pour la Recherche (LPR) porté par la Ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Très contesté depuis plus d'un an par la communauté universitaire partout en France, ce texte fait désormais se mobiliser la faculté de droit de Saint-Étienne dans la Loire, à travers des pétitions, une tribune et l'opération "Écrans noirs".

Des écrans noirs, des pétitions et des tribunes contre le texte de loi

Un bandeau noir et une grève des cours à distance : en plein confinement, c'est l'opération "Écrans noirs" que lancent les opposants à la loi de programmation de la recherche, et à laquelle participe Étienne Cornut, professeur de droit privé à l'UJM de Saint-Étienne : "Nous coupons le son et l'image jusqu'à mardi, jour de l'adoption de la loi. C'est aussi une manière de rappeler que nous faisons cours à distance bien souvent avec nos propres moyens. C'est un symbole de la précarisation de l'université, que va aggraver la réforme."

Le projet de loi implique notamment la création de "CDI de mission" pour recruter des chercheurs le temps d'un projet (soit des CDD), de favoriser les financements par appels à projets plutôt que par des financements pérennes, et prévoit de modifier le cadre de recrutement des enseignants-chercheurs, en se passant de la validation du CNU (Conseil National des Universités). Un ensemble de mesures qui "précarisent l'enseignement supérieur, mettent en danger l'emploi statutaire, relève Etienne Cornut, et envoient un très mauvais signal aux jeunes chercheurs."

Constat partagé par Baptise Bonnet, doyen de la faculté de Saint-Étienne, qui vient même de signer une tribune à ce sujet dans le Journal du Dimanche, aux côtés de quarante autres doyens de facultés de droit. "Ce qui suscite l'appréhension, c'est la possibilité pour les universités de recruter des maîtres de conférences ou des professeurs des universités sans passer par le CNU, le garant indépendant de la qualité scientifique des candidats. Le risque, c'est celui des petits arrangements entre amis et le règne de l'arbitraire."

"Les juristes sortent du bois ... et c'est inquiétant"

D'autres dispositions du texte font également bondir les juristes, comme la pénalisation des occupations de facultés, à hauteur de 3 ans de prison et de 45.000 euros d'amende. "Une abomination, selon Etienne Cornut, qui criminalise et empêche la contestation étudiante".

Baptise Bonnet réagit lui aussi très vivement : "Évidemment, en tant que doyen de faculté, je suis opposé aux occupations sauvages de l'établissement universitaire ! Mais alors ici, créer un délit d'entrave qui chercherait à caractériser une infraction pénale du fait de l'occupation des locaux universitaires, à mon avis, c'est très dangereux. On ne voit pas où cela peut mener et ce que peut en faire un président d'université. A partir de quand considère-t-on qu'il y a occupation ?" Trop d'éléments, selon lui, qui peuvent avoir des conséquences lourdes, sans avoir été réfléchies, négociées ou concertées.

D'habitude relativement silencieuse, la fac de droit de Saint-Etienne se retrouve ces jours-ci, aux côtés d'autres facultés de droit françaises, à l'avant-poste de la contestation. Une position inhabituelle qui témoigne de la gravité de la situation, selon le doyen : "Si les juristes disent attention, tous les feux sont au rouge, c'est inquiétant. D'autant que nous savons ce que peuvent être les incidences des textes, et nous voyons bien ce qui peut advenir à partir du moment où ils seront appliqués."

Une mobilisation depuis plus d'un an à l'Université Jean-Monnet

La contestation de la réforme bat son plein depuis la fin de l'année 2019. A l'Université Jean-Monnet, plusieurs actions se sont succédées en coordination avec le mouvement national et en parallèle de la lutte contre le projet Idex de fusion avec les universités lyonnaises.

Pour cette ultime phase de contestation, puisque le projet de loi devrait être adopté ce mardi 17 novembre à l'Assemblée nationale, le doyen de la faculté de droit a décidé de voter une motion, avec ses professeurs, contre la réforme.