La famille de Jeannot Bizeau, résistant dans l'Indre, perpétue sa mémoire

Chabris, France

Se souvenir des risques pris au péril de leur vie par les acteurs de la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Transmettre aux futures générations cet héritage de notre histoire. C'est le but du circuit Jeannot Bizeau, qui porte le nom d'un résistant de l'Indre. Une vingtaine de panneaux sur une centaine de kilomètres répertorient les moments marquants de la Résistance.

Jeannot Bizeau, né en 1925, s'est engagé très tôt pour lutter contre l'Occupation de l'Allemagne nazie. Il n'est pas majeur qu'il est déjà agent de liaison pour les maquis de l'Indre. Il multiplie les opérations de parachutages et de sabotages des voies ferrées notamment. La ligne de démarcation passe également dans l'Indre. Des maquisards viennent en aide aux familles qui veulent venir en zone libre. "On est très fiers. _Papa continue d'exister à travers ce circuit, à travers ses actions pendant la Résistance_", témoigne Ghislaine Bizeau, la fille de Jeannot.

L'essentiel devoir de mémoire auprès des jeunes

De nouveaux panneaux, plus modernes, ont été installés, à quelques jours de la commémoration de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Il s'adresse notamment aux élèves de collèges et de lycées qui viennent parcourir une partie du circuit. "Le devoir de mémoire, c'est encore très vif aujourd'hui. Il faut transmettre cela à nos enfants et à nos petits-enfants", poursuit Ghislaine Bizeau.

Quand j'ai le moral en berne, je me raccroche au fait que lui n'avait pas lâché. Je me dois d'être persévérant et de continuer son action", Serge Bizeau, fils de Jeannot