La FCPE 06 milite pour que les parents puissent entrer dans les écoles à la rentrée

Pas de masques sanitaires, pas d'attestations de tests antigéniques : la rentrée scolaire qui approche sera déjà plus légère nos enfants après deux ans de pandémie. Mais cela ne suffit par pour la FCPE des Alpes Maritimes. La fédération de parents d'élèves demande que les parents puissent accompagner les élèves jusque dans les écoles, notamment les plus petits, comme c'était le cas auparavant. Ce n'est actuellement plus possibles pour des raisons sanitaires et sécuritaires.

"Il y a une vraie perte dans la relation entre enseignants et parents"

Sa présidente Céline Vaillant regrette qu'on ne puisse accompagner les touts petits que le tout premier jour. "Les enfants ne parlent pas beaucoup de leur journée à cet âge. C'est vraiment par les conversations informelles devant les classes qu'on peut échanger."

La FCPE a déposé un recours devant le tribunal administratif pour obtenir gain de cause.