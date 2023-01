La FCPE 06 milite pour une école "vraiment gratuite"

Rodrigo Arenas, ancien coprésident de la FCPE et actuel député Nupes de la 10ème circonscription

L'école publique est gratuite ? Pas tout à fait estime Rodrigo Arenas. le député parisien de la Nupes Rodrigo Arenas est à Nice ce samedi à l'invitation de la FCPE pour défendre cette idée : "ce qui est pris en charge aujourd'hui c'est l'instruction. C'est à dire apprendre à lire et compter. Et l'idée c'est de s'inspirer du modèle finlandais dans lequel tout ce qui est en charge d'un aspect éducatif, y compris la cantine scolaire, les sorties, les fournitures, c'est pris en charge par la richesse nationale."

ⓘ Publicité

Une estimation chiffrée à 13 milliards d'euros par an

Pour lui, comme pour la FCPE, il s'agit d'une histoire d'égalité des chances. Cela a un coût évidemment, Rodrigo Arenas estime que cela représenterait 8 milliards d'euros de dépense pour payer la cantine à tous les élèves, sans compter les transports, les sorties et les fournitures. Au sujet des repas justement, le député rappelle qu'il y a certes des aides pour les familles les plus modestes mais pas partout, il estime que 40% des communes en France ne pratiquent pas de quotient familial et affirme qu'à partir de là, il faut que ce soit gratuit pour tous, comme c'est le cas en Finlande. "Ce sont des choix politiques qu'on a à arbitrer à l'assemblée nationale."