La FCPE de la Mayenne veut jouer un rôle dans la campagne pour les élections municipales

La fédération des parents d'élèves de la Mayenne a créé un questionnaire sur Internet, pour interroger les candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain.

La FCPE de la Mayenne, la fédération des parents d'élèves, a décidé de s'adresser directement aux candidats aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain dans le département. Elle a mis en ligne sur Internet un questionnaire, dix-neuf questions pour interroger les différentes listes dans les communes mayennaises. Les candidats sont appelés à y répondre pour dévoiler leurs orientations en matière d'éducation. Cinq grands axes : les orientations, l'action éducative, pour quel budget, le développement durable et la coéducation entre élus, enseignants et parents d'élèves.

Dix-neuf questions pour éclairer les électeurs

"Nous trouvons très intéressant de pouvoir éclairer les électeurs sur ces questions particulières, les aider à comparer les réponses, les aider à faire leur choix. L'éducation est un élément de réflexion car en tant que citoyens, nos enfants et nos petits-enfants, c'est quelque chose de très important dans nos vies. Et puis l'enseignement public c'est aussi la formation des personnes de demain, donc c'est d'une grande importance. Ça permettra aussi de voir les engagements qui ont été pris, est-ce qu'ils sont tenus, pourquoi ils n'ont pas été tenus. Tout citoyen pourra comparer les résultats de toutes les listes", explique Bernard Bonneterre, le co-président de la FCPE de la Mayenne.

Concernant l'orientation, l'action éducative et le budget, cela permettra de savoir, pour chaque candidat, "quels moyens il va mettre en place pour éviter des fermetures de classes. C'est une question très importante dans les toutes petites communes du département. Des fermetures de classe, c'est quelque chose de dramatique pour la commune, pour les parents, pour les enfants qui sont obligés de prendre les transports scolaires, de se lever plus tôt, de rentrer plus tard. C'est un enjeu important. Que vont-ils mettre en place au niveau de leur politique communale pour favoriser le maintien des familles, faire venir d'autres familles", ajoute Bernard Bonneterre.

Évidemment il n'y a aucune contrainte pour les candidats, ils sont incités à répondre au questionnaire de la FCPE, ils n'y sont pas obligés.