La FCPE des Pyrénées-Orientales craint "davantage d'échec scolaire" à cause des années Covid

Alors que plus de 76.000 élèves font leur rentrée des classes ce jeudi dans les Pyrénées-Orientales, le protocole sanitaire est au plus bas en France : les enfants n'auront plus à porter le masque. "On ne parle plus d'école à la maison et les enfants vont pouvoir tous se retrouver en classe, c'est très positif", déclarait ce jeudi matin sur France Bleu Roussillon le président de la FCPE dans le département.

Mais Rémy Landri s'inquiète des conséquences de ces deux dernières années marquées par le coronavirus. "Cette crise a changé le monde scolaire et a changé les enfants."

Les parents d'élèves, par la voix de la FCPE, décrivent des enfants "très atteints psychologiquement" depuis la crise sanitaire. "Il va falloir leur apporter des réponses en termes d'orientation et d'avenir, et organiser des tutorats pour les élèves en difficulté." Rémy Landri pointe le risque accru d'échec scolaire et de décrochage.

Une rentrée sous la chaleur

Comme en juin avant les grandes vacances, les enfants auront chaud. Les températures devraient avoisiner les 30 degrés dans le département pendant une quinzaine de jours au moins. "Nous avions eu le même problème en 2019, se souvient le président de la FCPE. À l'époque, nous avions dû repousser les dates du brevet. Et le problème revient cette année, sans que des solutions soient proposées pour adapter les salles de classe."

