La FCPE organise des achats groupés de fournitures scolaires au collège Joffre à Montpellier

Comment payer les fournitures scolaires moins cher pour cette rentrée ? C'est le casse-tête de nombreux parents. Cette année, les associations estiment que cette rentrée va couter environ 10 % plus cher que l'an dernier, le prix du papier notamment s'est envolé.

Au collège Joffre à Montpellier, l'association de parents d'élèves la FCPE organise depuis une dizaine d'années des achats groupés de fournitures scolaires pour obtenir des prix négociés, c'est un partenariat avec la librairie des lycées techniques du Crès qui cherche elle-même les meilleurs prix.

La rentrée s'organise donc dès le mois de mars, les enseignants doivent se mettre d'accord par discipline sur les fournitures demandées, cahier ou classeur, petit ou grand format par exemple. En juin, les parents peuvent ensuite acheter via la FCPE le kit de rentrée pour la 6e en fonction de la langue étrangère choisie qui comprend toutes les fournitures demandées, ils peuvent aussi ajouter des options comme la calculatrice, le dictionnaire ou le Bescherelle pour la conjugaison. Pour les 5e, 4e, et 3e, les parents peuvent racheter des consommables. Les fournitures seront à retirer le 31/08 au collège.

"Avec l'envolée des prix, nous avons renégocier les prix et changé certaines références"

Cela demande une organisation et un engagement des parents bénévoles de la FCPE du collège Joffre. Mais cela permet de limiter la facture explique Sandrine Lassalle, déléguée FCPE. "Nous fournissons un kit qui comprend toutes les fournitures scolaires pour l'année. Cette année, il y a eu une envolée de prix. Donc il a fallu renégocier, changer certaines références pour garder un kit qui soit compétitif. On n'arrive pas encore à diviser le prix par deux, mais en moyenne,** on a 10 % de moins***. Ça permet aux parents de maîtriser le budget."*

Au delà du prix, l'opération de la FCPE permet aussi aux parents d'éviter la cohue dans les magasins et les caprices des enfants. "Les parents viennent récupérer le kit en fin d'été. Ils en ont pour dix minutes, le temps de vérifier qu'il y a bien tout ce qu'ils ont commandé et c'est tout. Ils n'ont pas à courir les magasins, Il n'y a pas de tentation pour acheter quelque chose en plus . Il n'y a pas de caprice non plus avec eux. les enfants choisissent quand même leur trousse, leur cartable. Les enseignants apprécient aussi parce que, dès le premier jour de la rentrée, les élèves ont tout ce qu'il faut. Normalement, les élèves sont fonctionnels, ils peuvent commencer tout de suite."

La FCPE travaille aussi avec les équipes pédagogiques sur le poids des cartables et cela passe notamment par les fournitures scolaires. "Par exemple, sur les cahiers, 96 pages qui sont souvent demandés, on a réussi à faire comprendre aux professeurs qu'un cahier de 48 pages pouvait suffire quitte à en rajouter un après. Même chose pour les classeurs. On demande des classeurs souples et il y a beaucoup de professeurs qui nous suivent. On demande aussi aux enseignants de préciser au début de l'année si les enfants ont besoin du livre ou s'ils peuvent prendre un livre sur deux, ou même s'ils peuvent laisser leur livre en classe. Tout le monde est sensibilisé. Il y a quelques professeurs qui encore, se posent des questions de savoir si ça joue vraiment de modifier les fournitures. En fait, c'est un tout. Si chacun s'y met un petit peu à la fin, on arrive à diminuer un peu le poids du cartable qui malheureusement, est encore trop lourd."

Au collège Joffre une centaine de famille ont opté pour les fournitures de la FCPE, 80 familles d'enfants qui entrent en 6e (sur 300) et une vingtaine de familles qui commandent des consommables en plus.

Pour en bénéficier, il faut être adhérent de la FCPE, une adhésion qui revient environ à 10 euros (10 euros pour les familles non imposables, et 30 euros pour les autres mais la cotisation est déductible à 60 % des impôts donc ça revient aussi à 10 euros)