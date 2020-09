La FCPE Sarthe regrette l'absence d'un protocole clair deux semaines après la rentrée

Comment se passe les cours à distance si notre enfant est positif au Covid-19 ou s'il est cas-contact et donc placé en quarantaine ? C'est la principale question posée par Fabian Estellano, vice-président de la FCPE Sarthe. Il considère aujourd'hui qu'il n'y a pas de protocole "écrit, clair, public" alors que les cours ont déjà repris depuis deux semaines et que des cas de coronavirus se sont effectivement déclarés. Une absence qu'il regrette alors que les chefs d'établissement ont eu "des mois de préparation" avant cette rentrée scolaire si particulière.

C'est assez impressionnant de se dire qu'on a eu des mois de préparation et qu'on n'a rien d'écrit, de clair, de public

Des changements simples à mettre en place selon la FCPE

"C'est extrêmement facile de faire avancer les choses", ajoute Fabian Estellano. D'abord au collège et au lycée avec la mise en place de cahiers de texte en ligne détaillés. Pour le primaire, il faut selon lui que "les enseignants soient systématiquement formés au fait qu'ils doivent envoyer les cours dès que l'enfant est absent". Mais aussi qu'ils soient capables de dire "ça se passe comme ça, on va vous donner à telle date telle chose et vous allez pouvoir rendre les travaux", ajoute-t-il, "et ce n'est pas encore le cas aujourd'hui".

Avant l'arrivée de l'hiver et des rhumes

Surtout que les suspicions de coronavirus et donc les absences devraient encore se multiplier avec l'arrivée du froid, de l'hiver et des maladies qui vont avec. "On a peur que ce soit bien pire", poursuit Fabian Estellano, alors que "l'on sait déjà aujourd'hui combien le système est désorganisé".