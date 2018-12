La fédération des parents d'élèves de la Mayenne lance une pétition contre la hausse des transports scolaires

Château-Gontier, France

Mauvaise nouvelle pour les parents d'élèves. La Région Pays de la Loire envisage d'harmoniser les tarifs des transports scolaires à la rentrée 2019, ce qui veut dire que les prix vont grimper pour les élèves de la Mayenne. Aujourd'hui dans le département, les parents versent en moyenne 70€ à l'année pour un seul enfant. Cela coûtera 120€ en septembre prochain.

A l'initiative de la FCPE-53, la fédération des parents d'élèves, une pétition vient d'être mise en ligne sur le site change.org.

Près de 150 personnes l'ont déjà signée.

La FCPE demande à la présidente de l'exécutif régional de "renoncer à cette augmentation dans l'immédiat et à terme la mise en œuvre de la gratuité de tous les transports scolaires sur le territoire ligérien, au regard de l'obligation de gratuité de l'école publique. En 2019, cela se traduirait pour les familles mayennaises par une augmentation insupportable des tarifs qui passeraient de 70 à 110 € pour 1 enfant (+ 57 %), de 105 à 220 € pour 2 enfants (+ 110 %) et de 125 à 220 € pour 3 enfants et plus (+ 76 %). Il n'est pas responsable de faire exploser le budget des familles mayennaises".