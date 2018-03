Nîmes, France

"Les inégalités au travail" ou encore "l'histoire du mouvement féministe" : ce sont quelques exemples de conférences qui se tiennent depuis lundi au lycée Alphonse Daudet, à Nîmes.

Les professeurs peuvent, s’ils le souhaitent, inscrire leurs classes à une conférence au lieu de leur faire cours de manière habituelle. A la place du sempiternel cours de mathématiques ou d’espagnol, les lycéens et les étudiants de classes préparatoires peuvent suivre une présentation sur des thèmes variés, autant de réflexions sur la place de la femme de la société.

Les plus motivés pourront, durant leur pause-déjeuner, participer aux cafés-débats.

Trois lycéens choqués par des remarques sexistes

A l’initiative du projet, trois lycéens de 17 ans seulement ! Jeanne, Thelma et Théo, membres du conseil de vie lycéenne, en ont eu ras-le-bol des remarques sexistes dans leur lycée.

Avec ses deux camarades, Thelma, élève en Terminale, a donc voulu sensibiliser les lycéens pour faire évoluer les mentalités : « On avait vraiment l’impression que les jeunes du lycée ne se rendaient pas compte de la situation et on voulait apporter un débat, une réflexion entre les élèves, pour qu’ils puissent parler et échanger ».

L'administration favorable à ce projet pédagogique

Le trio a convaincu l'administration de modifier l'emploi du temps. Ils ont pris contact avec des associations, des professeurs des universités ou encore des élus.

Ainsi, Annie Chapelier, députée d’Alès, est venue ce lundi pour parler des "inégalités homme-femme dans la société en France" et des membres du centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDDF) sont attendus vendredi sur le thème du sexisme..

L’objectif est de sensibiliser les lycéens autour de la parité femme-homme.

Nathalie Peltier, la proviseure adjointe au lycée Alphonse Daudet, a accepté de mettre en place cette semaine particulière, parce qu’elle y voit un projet pédagogique. Une manière qui lui plaît de « relayer au sein de l’établissement de façon concrète et pas de façon fictive des témoignages. Il peut y avoir débat et je pense que c’est plus porteur et sûrement plus évocateur pour les jeunes d’entendre ces paroles ».

Sensibiliser autour d'un sujet concernant

Jeanne, Thelma et Théo avaient déjà pour projet l’an dernier de créer une semaine de sensibilisation autour d’un sujet de société fort. Après l’affaire Weinstein, la libération de la parole de la femme et les débats qui s’en sont suivis, le sujet de cette semaine est apparu comme une évidence.



Thelma trouve le sujet tout particulièrement concernant pour des adolescents de leur âge : « On est un peu ceux qui vont construire la société de demain, donc c’est important que tout le monde réalise l’importance du problème. C’est à nos âges aussi qu’il faut en parler. »