La lettre est partie lundi matin. Nadine Angot, une mère de famille de La-Haye-du-Puits a écrit à Emmanuel Macron, "pour demander de l'aide". Sa fille de 12 ans et demi est hyperactive, elle vient de finir son CM2 en classe Ulis, c'est-à-dire une classe adaptée pour les élèves handicapés. Et selon Nadine Angot il n'y a aucune place dans le département pour l'accueillir au collège à la rentrée prochaine !

J'ai demandé de l'aide à l'inspection académique. On m'a répondu : 'vous n'aurez pas de place pour votre fille, elle va redoubler son CM2, et on verra l'année prochaine, et encore, s'il y a de la place' !"