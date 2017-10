La fin de quatre jours de transpiration aux WorldSkills d'Abu Dhabi

La délivrance après quatre jour de compétition intense. Les épreuves sont terminées et les résultats ne seront connus que jeudi soir à l'occasion de la soirée de clôture des WorldSkills d'Abu Dhabi. Le strasbourgeois Cédric Clauss et son compère mosellan Lucas Meyer sont confiants

Les supporters français se sont rassemblés, drapeaux à la main et slogans aux lèvres, devant le stand des jardiniers- paysagistes une demi-heure avant la fin de la compétition, histoire d'encourager bruyamment Lucas Meyer, le bitchois et Cédric Clauss, le strasbourgeois, dans leur dernière ligne droite, des moments occupés à fignoler, râteau, truelle et balayette à la main.

Les supporters encouragent Cédric et Lucas dans leur dernière ligne droite © Radio France - Olivier Vogel

Cédric et Lucas en plein fignolage © Radio France - Olivier Vogel

A quelques minutes de la fin de l'épreuve © Radio France - Olivier Vogel

Après le décompte final, repris en choeur par les supporters, le tandem affiche un large sourire et se veut confiant: Cédric et Lucas sont contents de leurs quatre jours de compétition, ils se sont même offerts le luxe d'être en avance

On est très contents du résultat final, on a bien travaillé, y'a plus qu'à attendre les résultats. Lucas Meyer

Leur épreuve consistait à aménager, en quatre jours, un mini Abu Dhabi végétal et minéral avec des plantes et du sable des Emirats, exercice périlleux et grande découverte pour ces jardiniers-paysagistes du Grand Est qui s'en sont très bien sortis

C'est du sable du désert, il est très fin, très sec, il glisse, nous on est plutôt habitués au sable des gravières de chez-nous. Lucas Meyer

Le jardin de Cédric et Lucas © Radio France - Olivier Vogel

On s'est adaptés au climat, aux plantes, on a fait avec, on est contents. Cédric Clauss

Verdict jeudi soir lors de la cérémonie de clôture des WorldSkills sur l'île d'Yas à l'Arena d'Abu Dhabi