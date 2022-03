La fin du tarif unique dans les cantines des écoles au menu du conseil municipal de Tours

Le budget 2022 va occuper le plus gros des débats, ce lundi 14 mars, au conseil municipal de Tours. Structuré pour engranger 196 millions d'euros de recettes pour 175 millions de dépenses, il sera soumis au vote, tout comme deux délibérations concernant l'école, qui visent à promouvoir plus d'équité.

La première concerne la fin du tarif unique des cantines. Jusqu'à présent, tous les parents paient 3,35 euros le ticket de cantine, quels que soient leurs revenus, et pour les foyers les plus modestes, le centre communal d'action sociale prend une petite partie en charge. Dès septembre, il y a aura cinq tarifs différents calculés en fonction du quotient familial. Le repas coûtera entre 2,50 euros et 4,90 euros.

La Ville estime que cela permettra à 60% des familles de payer moins cher qu'aujourd'hui. Pour 13% d'entres elles, ça ne changera rien. Pour les 27% restants, ce sera effectivement un coût supplémentaire. Mais quand on remet les choses dans leur contexte, les foyers qui seront concernés par la fourchette la plus élevée sont ceux dont les revenus sont supérieurs à 6.000 euros mensuels. Actuellement, près de 8 enfants sur 10 en maternelle et en élémentaire à Tours mangent à la cantine.

Les enfants scolarisés d'office dans les écoles les plus proches de chez eux

L'autre délibération soumise au vote à partir de 9h, ce lundi, concerne la sectorisation des écoles. La mairie veut en quelques sortes mettre fin ce qu'elle considère comme "une aberration". Tours est la seule ville de cette taille en France où les élèves ne sont pas affectés d'office dans l'école la plus proche de chez eux. Leurs parents peuvent les inscrire où ils veulent et les directeurs d'établissements s'arrangent entre eux pour compléter leurs effectifs. "Cela pose un vrai souci de transparence sur les règles d'inscription et d'absence de mixité sociale dans certains quartiers", concède Franck Gagnaire, l'adjoint en charge de l'éducation.

Les règles vont évoluer. Pour éviter les passe-droits, les enfants qui feront leur première rentrée à Tours iront en priorité à l'école de leur secteur. Ceux qui sont déjà scolarisés, eux, continueront dans le même établissement, quel que soit l'endroit où ils habitent, pour ne perturber la suite de leurs études.

Cette sectorisation se fera par étape : Tours-Centre pour la rentrée de septembre 2022, Tours-Sud pour 2023 et Tours-Nord pour 2024. Des dérogations seront toujours possibles pour changer d'école. Elles seront examinées en commissions mixtes tripartites, avec la mairie, l'Education nationale et les représentants des parents d'élèves.