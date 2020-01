La pression monte pour les deux lycéens dijonnais finalistes du concours de plaidoiries

Caen, France

Plus que quelques heures avant la finale du 23ème Concours national de plaidoiries, organisée ce vendredi. Deux élèves du lycée Charles de Gaulle de Dijon sont en lice.

Le concours est organisé par le mémorial de Caen, et c'est donc c'est là-bas que cette finale prend place. Krisztina et Augustin, 17 ans, ont été pré-sélectionnés le mois dernier (étape régionale). Ils vont affronter 13 autres duos de lycéens, alors qu'ils étaient initialement près de 1 200 candidats.

C'est leur professeur d'histoire, Bertrand, qui leur avait parlé du concours. D'après lui y participer ne peut être que bénéfique pour eux : "Avec ce type d'exercice, les élèves travaillent des compétences particulières, comme l'éloquence, la force de conviction, le talent oratoire.", estime-t-il.

Un voyage à New York en cas de victoire

Et les deux élèves se disent assez timides, alors ce concours de plaidoiries représente pour eux un défi, comme l'explique Augustin : "Prendre la parole devant un grand public n'est pas quelque chose que j'ai forcément envie de faire, mais du coup je serai vraiment fier quand ce sera fait."

La pression est d'autant plus grande que des centaines de personnes vont assister à leur plaidoirie. Mais la lycéenne l'assure, l'objectif n'est toute façon pas de gagner absolument : "On n'a pas vraiment de but, on le fait. On est arrivé jusque là et on est très content, et on verra ce qu'il en ressort, c'est déjà une expérience super".

Une victoire serait quand même loin d'être inintéressante. En cas de première place, les deux lycéens gagneront un voyage à New York.

Et si vous souhaitez suivre en direct ce vendredi la plaidoirie des deux lycéens dijonnais, c'est possible. Il suffit de se rendre sur le site du mémorial de Caen. Le rendez-vous est donné vers 11 heures.