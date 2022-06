La fournaise dans les classes à Montélimar : "Je finis par m'endormir sur la table"

Un épisode de canicule frappe la Drôme et l'Ardèche et la chaleur devient étouffante dans certaines classes de Montélimar. Des parents ont décidé de retirer leurs enfants de l'école ce jeudi après-midi.

Plus de 37 degrés dehors et parfois autant à l'intérieur. Les élèves souffrent de la canicule en cours depuis ce mercredi en Drôme et en Ardèche. À Montélimar, il fait tellement chaud que des parents de l'école élémentaire du Bouquet ont décidé de retirer leurs enfants ce jeudi midi. Ils réclament des mesures d'urgence à la mairie.

Des arbres d'un mètre de haut

Ce jeudi, les enfants sortent de la cour, en plein soleil. Il est midi et la journée de cours est terminée pour Théo, en CM1. Il n'attend qu'une chose, se rafraichir : "Quand on travaille, on a un ventilateur mais il brasse de l'air chaud. Et des fois, on peut avoir mal à la tête. On croise les bras et on met la tête dedans parce qu'on a trop chaud". Antonin, casquette vissée sur la tête, renchérit : "Des fois on s'endort ou on a envie de s'endormir parce qu'on est trop fatigués. Et c'est compliqué de se concentrer avec cette chaleur".

Des mesures de température ont été réalisées la semaine dernière dans des classes : 33 degrés. Mais la chaleur s'est depuis intensifiée. "On a pu atteindre les 37 degrés", raconte une mère très énervée. Aurélie Chareyre, déléguée des parents d'élèves, dénonce une situation qui n'évolue pas : "Depuis trois ans que le maire a été élu, les travaux sont insuffisants. Ils ont planté des arbres dans la cour mais il faut voir à très long terme parce qu'ils ne font qu'un mètre de haut et personne ne les arrose".

Laure est encore plus vindicative : "Bon nombre de salariés n'accepteraient jamais de telles conditions de travail. Notamment des employés de mairie qui nous disent que des ventilateurs ça ferait l'affaire. Non. Moi je réclame la climatisation dans les écoles. Prenons en compte la santé de nos enfants et des enseignants qui n'en peuvent plus d'enseigner dans des classes surchargées sous 37 degrés. Ce n'est plus possible".

Des solutions à long terme ?

Excédés, des parents ont créé une commission canicule pour trouver des solutions rapides. Marion Renaudier assure avoir invité la mairie à discuter : "Mais l'adjointe au maire ne vient pas. On a vraiment un problème de discussion. On a des idées et des projets mais nous avons besoin de savoir ce qui est faisable à court ou long terme". Pauline Cabane, s'offusque : "Il est difficile pour moi d'entendre que la ville n'a rien fait puisque nos services se sont déplacés il y a une semaine à l'école du Bouquet pour travailler sur les relevés de température".

L'adjointe indique ne pas pouvoir tout faire : "Le problème des choses à court terme, c'est que dans l'immédiateté nous n'avons pas beaucoup de solutions dans notre poche". Une expérimentation est en cours dans l'une des classes de l'école du Bouquet : des filtres solaires ont été apposés sur les fenêtres. "Ils sont censés diminuer l'entrée des rayons et donc l'impact de la chaleur. Pour une classe, nous en avons pour environ 700 euros", détaille Pauline Cabane.

Par ailleurs, des diagnostics énergétiques ont été réalisés dans chaque école pour voir s'il est possible de mettre en place de la géothermie notamment. "Cela prend du temps, il faut faire des devis, des diagnostics et trouver des solutions adaptées. Vouloir réagir dans l'urgence, ce n'est pas forcément la bonne solution. Parce qu'on risque de dépenser de la mauvaise manière", prévient Pauline Cabane. Elle explique avoir envoyé un mail à l'Education nationale pour réclamer une adaptation des horaires en fonction de la météo. "On a reçu le calendrier scolaire pour l'année prochaine. Les grandes vacances commenceront le 8 juillet. C'est délirant. Il faut peut-être réfléchir à commencer plus tôt".