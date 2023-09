La FSU de l'Yonne dénonce une rentrée "plus que chaotique" au lycée de Sens

"On s'est retrouvé avec 1200 élèves qui devaient manger à la cantine à midi, alors que le restaurant scolaire ne peut en accueillir que 800", déplore Olivier Provost, co-secrétaire du Snes-FSU dans l'Yonne et enseignant au lycée de Sens, l'un des plus importants du département avec 2250 élèves. Depuis lundi, l'établissement vit au rythme des changements de planning, après deux arrêts de travail dans l'encadrement, qui ont empêché les emplois du temps d'être prêts pour la rentrée. D'après le responsable syndical, "c'est une rentrée plus que chaotique. Jeudi et vendredi, il y a des cours qui ont été supprimés pour que les élèves puissent manger".

"Lundi matin à 8h, les enseignants sont arrivés pour faire l'accueil des secondes, ils venaient juste de prendre connaissance de leur emploi du temps", poursuit Olivier Provost. Alerté quelques jours avant, le rectorat a pourtant envoyé une équipe au lycée pour formaliser les plannings, mais l'organisation s'est révélée plus acrobatique qu'anticipée. D'après l'enseignant, "depuis lundi, on voit des élèves qui ne savent pas où ils doivent aller, puisque certains cours n'ont pas été attribués, des professeurs qui se retrouvent avec des classes qu'ils n'avaient pas prévu...".

"Pas un lycée comme un autre"

Le rectorat a également envoyé un renfort avec la fonction de proviseur-adjoint, mais pour l'instant "ce n'est pas suffisant, estime Olivier Provost, on a du mal à voir comment on pourra régler dans les semaines à venir tous les problèmes qui se posent actuellement".

Avec ses 23 classes de seconde, "c'est là que l'on voit que le lycée de Sens n'est pas un lycée comme un autre, que les personnels de direction ne sont toujours prêts à la charge de travail qui est énorme et ne sont pas formés pour y faire face", explique le syndicaliste. Ainsi, le Snes-FSU demande "depuis des années des discussions sur l'ouverture d'un autre lycée. A chaque fois on se fait renvoyer dans les cordes...".