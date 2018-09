Amiens

Ce postes seront supprimés dans les collèges, les lycées et les services administratifs de toute la France. La FSU, principal syndicat d'enseignants de la Somme, parle de mauvais signal alors que la réforme du bac est en train d'être mise en place. Guillaume Ancelet, le co-secrétaire départemental du syndicat dans la Somme était l'invité de France Bleu Picardie ce mardi matin. Un entretien à retrouver ici. Il s'inquiète de ce qui pourrait arriver à la rentrée prochaine.

"Il y a déjà eu 90 postes en moins cette année dans l'académie d'Amiens. Dans la Somme, il y a eu 30 postes supprimés à la rentrée 2018 alors qu'on a gagné des élèves. On devrait encore en gagner à la rentrée 2019. Il risque donc d'y avoir trop d'élèves par classe dans certains secteurs. Dans mon collège de Chaulnes, par exemple, ces suppressions de postes pourraient entraîner des classes à 27 élèves ."

Des classes souvent bien remplies

Guillaume Ancelet avance un chiffre : "Dans les lycées de la Somme, _60% des classes ont plus de 30 élèves_. Si derrière, il y a des suppressions de postes dans les lycées, ce chiffre va forcément augmenter. Une réforme des lycées nous a été annoncée. Officiellement, il s'agit d'améliorer l'accueil des élèves mais quelques mois après on nous annonce cette mesure. On se demande donc si l'objectif est réellement d'améliorer le parcours des lycéens ou si c'est de faire des économies en regroupant des postes et en regroupant les enseignements."

Les enseignants de la FSU de la Somme réfléchissent à une journée d'action début octobre pour dénoncer ces coupes dans le secteur de l'éducation.