Avant la première réunion de préparation de la prochaine rentrée scolaire ce lundi, la FSU tire la sonnette d'alarme . L'Académie de Montpellier devrait bénéficier de 121 postes d'instituteurs en plus . Pour le syndicat des enseignants, il en faudrait 3 fois plus .

Hérault, France

Pour la FSU, la prochaine rentrée scolaire s'annonce difficile dans l' Académie de Montpellier : "on va manquer d' instituteurs et de profs",prévient le syndicat de l' éducation nationale . L' Académie de Montpellier, qui regroupe les 5 départements de l'ex région Languedoc Roussillon, devrait avoir 121 postes d'instituteurs de plus à la rentrée de septembre 2018 . La dotation sera confirmée ce lundi à l'occasion du Comité Technique Académique . "Très insuffisant ,"pour Jean Louis Burgat, délégué académique de la FSU , il explique :"_très insuffisant pour poursuivre le dédoublement des classes de CP en REP ( Réseau Education Prioritaire )et des CE1 de REP plus et pour faire face au flux démographique" , pour la FSU , "_il en faudrait au moins 300 ."

Pour Magali Korjani, la déléguée départementale du SNUIPP, " si on ouvre des classes, il va falloir en fermer d'autres qui seront à la limite du nombre de 25 élèves par classe", elle se dit inquiète pour le secteur de Bédarieux,"qui pourrait perdre une vingtaine de postes, classe fermée ou regroupement pédagogique avec des déplacements quotidiens pour des enfants ."

Pour le second degré, l' Académie de Montpellier aura 25 postes de professeurs en plus, "25 postes pour 250 collèges et 70 lycées , c'est ridicule" dénonce Bertrand Humeau, délégué académique SNES-FSU, "on va continuer avec des classes à plus de 30 élèves en collèges et à 35 voir 37 en lycées, comment dans ces conditions peut- on prendre du temps pour les élèves en difficulté ?"

Pour la FSU, le nombre d'élèves par classe est un facteur essentiel pour la réussite scolaire , la moyenne est d'un enseignant pour 14,5 élèves dans les pays de l' OCDE, il est d'un enseignant pour 19,4 élèves en France.