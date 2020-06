La fusion de l'université de Saint-Étienne avec Lyon a du plomb dans l'aile

La situation est de plus en plus délicate à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Après les doutes politiques, 19 responsables de la faculté ont rejoints un collectif et 8 d'entre eux ont décidé de démissionner de leurs responsabilités administratives. Des vice-présidents de l'université, des directeurs de laboratoire, le doyen de la Faculté, des membres honoraires unis dans un geste fort pour s'opposer à la fusion annoncée des universités Lyon 1 et Lyon 3 avec celle de Saint-Étienne. Un projet qui "met en danger" l'établissement stéphanois, selon un communiqué publié ce vendredi soir.

Nous avons œuvré jusqu’à ce jour pour que l’Université-Cible puisse garantir nos capacités d’initiative et de conduite de projets en collaboration avec nos collègues lyonnais. Force est de constater que ce projet est un échec.

Ces démissions remettent complètement en cause la fusion dont les statuts doivent être votés avant le 30 septembre.

Le communiqué intégral