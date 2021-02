La future carte scolaire de la Sarthe : 55 fermetures de classes pour 34 ouvertures

La direction académique prévoit en septembre de fermer 55 classes et d'en ouvrir 34 dans les écoles de la Sarthe. Un projet rejeté à l'unanimité par les syndicats enseignants et dénoncé par l'association des maires de la Sarthe.

La future carte scolaire de la Sarthe est actuellement en discussion. Elle a été dévoilée lors d'une première réunion entre la Direction académique et les syndicats enseignants et elle devra être arrêtée jeudi 18 février par le CDEN, le conseil départemental de l'éducation nationale.

Pour l'instant, il est prévu de fermer en septembre 55 classes et d'en ouvrir 34, soit un différentiel de 21 classes par rapport à la rentrée 2020. La direction académique justifie ce projet par une forte baisse des effectifs prévisionnels pour la rentrée prochaine dans le premier degré. Il devrait y avoir en Sarthe 682 élèves en moins en septembre.

Projet critiqué par les syndicats et l'association des maires de la Sarthe

Les syndicats enseignants ont voté à l'unanimité contre ce projet de carte scolaire. Pour Eric Demougin, secrétaire de la FSU 72, "cette carte scolaire ne tient pas compte de la crise sanitaire et de la nécessité de réduire les effectifs dans les classes". Il regrette aussi que "pour les petites écoles isolées" en milieu rural, "la trêve est terminée. C'est à dire qu'à nouveau, il y a des fermetures sur ces types de structures. C'est un processus mortifère".

Emmanuel Franco, président de l'association des maires de la Sarthe dénonce également ces fermetures de classes : "On n'est pas encore de la crise du Covid et on parle déjà de fermer des classes. Le gouvernement aurait pu, comme l'année dernière, geler les fermetures. Cela aurait été un bon signal au regard de ce qu'on vécu nos enfants avec les masques, la distanciation et aux protocoles".

La liste des fermetures et des ouvertures

Fermetures : Le Mans (9 classes : écoles Pablo Picasso, Les Ardriers, Gazonfier, Cité des Pins, Docteur Calmette, Jean Mermoz, Gounod Michel, Lapierre Pergaud et Paul Eluard - Sablonnières), Allonnes (3 classes : écoles Lyautay, Jules Ferry, et Paul Langevin), La Ferté Bernard (2 classes : écoles Jules Ferry et Victor Hugo), Sillé-le-Guillaume (2 classes : François Deforge et école élémentaire publique), Loué (école maternelle), Mayet (Saint Exupéry), Saint Mars-la-Brière (Les Hauts champs), Mamers (Jeux Brillants), Moncé-en-Belin (école maternelle), Marolles-les-Braults (Le Petit Nicolas), Mezeray (René Busson), Bessé-sur-Braye (école élémentaire), Parigné l'Evêque (Guillaume Apollinaire), Cérans Foulletourte (Camille Souchu) Semur en Vallon (école primaire), Mareil-sur-Loir (école primaire), Rouessé Vassé (école primaire), Courgains (Saint Saint Exupéry), Parennes (école primaire), Villainnes-sous-Lucé (La craie des champs), Saint Célerin (école primaire), Sablé-sur-Sarthe (Gilles Ménage), Mansigné (école du Lac), Challes (école primaire), Oizé (école primaire), Le Luart (école primaire), La Suze-sur-Sarthe (Les chataigniers), Pontvallain (école primaire), La Chapelle Saint Aubin (Pierre Coutelle), Brette-les-Pins (Chantefables), Précigné (La voutonne), Ballon Saint Mars (Elisabeth et Robert Badinter), Saint Jean d'Assé (école primaire), Pezé-le-Robert (RPI), Melleray (RPI), Savigné-sous-le-Lude (RPI), Saint Denis d'Orques (RPI), Tennie (RPI), Epineu-le-Chevreuil (RPI), Assé-le-Riboul (RPI), Pruillé l'Eguillé (RPI) et Fyé (RPI).

Ouvertures : Le Mans (15 classes : Suzanne Busson, Alfred de Musset, Marcel Pagnol, Pape Caprpantier, Haureau, Eugénie Cotton, Louis Pergaud, Maryse Bastie, Léonard de Vinci, Sonia Delaunay, Petit Louvre, Claude Bernard, Arthur Rimbaud, Gaston Bachelard, Michel Ange), Saint Mars d'Outillé (2 classes : école élémentaire, La Pastourelle), Allonnes (Victor Hugo), Montval (Beauregard), Téloché (Au fil du Rhonne), La Bazoge (Jean Monnet), Moncé-en-Belin (école élémentaire), Sceaux-sur-Huisne (école primaire), Joué l'Abbé (Jacqueline Duheme), Thorigné-sur-Dué (Jacques-Yves Cousteau), Aubigné Racan (école primaireà), Tuffé Val-de-la-Chéronne (Fernand Loriot), Vernie (RPI), Fatines (André Gassin), La Guierche (RPI), Ligron (école primaire), Auvers-le-Hamon (Maurice Cantin).