La galère des élèves d'auto-écoles pour obtenir une date d'examen au permis de conduire en Loire-Atlantique

"Encore ce matin, j'avais deux jeunes qui voulaient s'inscrire mais je n'ai pas une seule heure avant le 31 décembre prochain", se lamente Esther Brisson. Cette directrice d'auto-école à Couëron est bien embarrassée, elle n'a pas assez de créneaux pour passer le permis de conduire et doit réduire le nombre d'élèves qu'elle peut prendre. "En plus, on cherche à recruter un autre moniteur mais on ne trouve personne", ajoute-t-elle.

Pendant de longs mois, deux inspecteurs étaient placés en arrêt maladie à cause du covid, la situation ne semble pas revenir à la normale et cela inquiète les jeunes. "Je ne sais pas vraiment quand je vais avoir une date pour passer le permis", confie Éva. Cela place dans une position difficile les auto-écoles, elles sont tributaires des dates qui leur sont attribuées.

Dans cette auto-école de Couëron, la pilule passe mal pour les élèves qui doivent parfois attendre plusieurs mois pour avoir le droit de tenter leur chance © Radio France - Matthieu Bonhoure

Conduite supervisée

La solution de rafistolage de cette auto-école, proposer aux jeunes de passer en conduite supervisée. Un format où les apprentis peuvent passer une évaluation pour conduire avec leurs parents sans moniteur. Cette option ne leur impose pas un minimum de temps ou de kilométrages contrairement à la conduite accompagnée, mais elle est réservée aux plus de 18 ans.

"C'est comme un sportif, à la fin de leur formation ils sont à leur pic de forme, caricature Charles Brisson, moniteur d'auto-école. Je suis obligé de faire le sélectionneur et de prendre les meilleurs vu le peu de places que l'on nous donne." Une situation qui ne le réjouit pas vraiment. En plusieurs années d'exercice c'est la première qu'il se retrouve confronté à ce genre de choix.

Esther Brisson prend en photo une de ces élèves, elle vient de réussir l'examen et finira sur un mur avec ses autres camarades. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Double peine

"Si on grille une place c'est la double peine !", lance Nicolas Brisson. Avec les difficultés pour avoir des places supplémentaires, il perd alors une occasion d'obtenir le précieux sésame. À cela s'ajoute un autre effet, l'élève ayant raté sa chance pourra attendre "jusqu'à six mois" avant de pouvoir repasser l'examen.