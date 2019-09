La Glacerie : Pour l'inclusion, le collège Zola demande plus de moyens

Ce lundi, l'équipe enseignante du collège Emile Zola, à la Glacerie, s'est réunie devant l'établissement pour dénoncer des dysfonctionnements et demander plus de moyens. Les professeurs, parents d'élèves et conseillers départementaux sont attachés à l'inclusion des élèves à besoins particuliers.