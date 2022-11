La goélette scientifique Tara sensibilise dès le plus jeune âge à la protection de l'océan à Cherbourg

Les élèves de CP-CE1 de Bretteville ont pu visiter la goélette Tara à Cherbourg et découvrir ses missions scientifiques.

Elle est passée dans les eaux du Chili, d'Amazonie, d'Antarctique et d'Afrique, après 22 mois de mission scientifique, la goélette Tara fait une escale d'une semaine à Cherbourg pour la première fois. Elle est invitée par la Cité de la Mer dans le cadre de son opération " Génération Océan " et s'ouvre au public, à commencer par les élèves des écoles.

Une manière concrète d'aborder les sciences et la mer

La classe de CP-CE1 de Bretteville, près de Cherbourg, admire le Tara sur le quai du bassin du commerce. C'est le second capitaine Jimmy Le Floc'h qui présente les caractéristiques du navire : 36 mètres de long, des mâts hauts de 27 mètres et un équipage de 16 personnes composé de marins, de scientifiques, d'une cuisinière et d'un journaliste pour documenter l'aventure. L'institutrice des enfants, Laurette Gouhier, veut leur faire découvrir en situation "la vie des marins" mais aussi le travail des scientifiques à bord pour "qu'ils voient un petit peu ce qu'est un laboratoire, une recherche scientifique."

Pendant sa dernière mission, l'équipage a travaillé sur les micro-organismes marins. Marilou Bourdreux travaille à la promotion de ces recherches scientifiques à la fondation Tara Océan et explique aux enfants comment les chercheurs ont collecté des échantillons de plancton pour les étudier.

Marilou Bourdreux travaille à la "Fondation Tara Océan" et explique comment les scientifique ont mené leur dernière mission sur les microbiomes. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Tout en découvrant le matériel du bateau, les enfants s'immergent dans le cœur du sujet : quand les scientifique récoltent des échantillons, il n'y a pas que des micro-organismes mais aussi de nombreuses formes de pollution.

Sensibiliser le public aux enjeux environnementaux de l'océan

Les enfants observent au microscope un échantillon prélevé par l'équipage du Tara. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

"On va aussi étudier la pollution qu'il y a dans l'eau," explique Marilou aux enfants devant un échantillon grossi au microscope, "il y a des gros plastiques dans l'océan mais il y a surtout de tout petits plastiques qui font la même taille que le plancton et un poisson qui veut manger du plancton peut aussi manger du plastique."

"Il y a un océan, il est unique et il faut le protéger"

Myriam Thomas est directrice du pôle culture et sensibilisation pour la fondation Tara Océan. Pour elle, l'importance de l'océan dans la biodiversité de la planète reste sous-estimée par beaucoup : "On a acquis que la forêt est indispensable à la vie sur Terre, aujourd'hui il faut avoir exactement la même notion des choses pour l'océan." L'équipage participe donc à une série de conférences à la Cité de la Mer de Cherbourg pour expliquer son travail et alerter sur la pollution. Myriam Thomas espère ainsi créer "une culture commune autour de cet océan".

Après les scolaires les 8,9 et 10 novembre, la goélette Tara s'ouvre au grand public en fin de semaine les 11,12 et 13 novembre, sur réservation .