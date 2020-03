La Grande Lessive : partagez vos productions plastiques à la fenêtre pendant le confinement lié au coronavirus

Bousculé mais pas annulé, le mouvement artistique national « La Grande Lessive », qui a lieu le jeudi 26 mars, prend une forme différente de celle imaginée les semaines précédentes. Depuis 2006, mairies, musées, bibliothèques, établissements scolaire peuvent participer en accrochant leurs productions plastiques sur un fil à linge.

Cette année, le thème était « Un monde en kit ». Mais depuis l'annonce par Emmanuel Macron du confinement des Français en réponse à la crise sanitaire provoquée par le coronavirus, le thème est devenu le suivant : « Fleurissons nos balcons et fenêtres avec une œuvre. »

Une opération vectrice de lien social

L'objectif de cet événement, « La Grande Lessive » l'annonce sur son site Web : « Développer le lien social grâce à la pratique artistique. » Tout le monde peut participer, encore plus cette année, puisqu'il suffit d'accrocher sa production à son balcon ou sa fenêtre afin d'éviter de sortir de chez soi.

Au regroupement scolaire Parly-Beauvoir-Egleny (Yonne), ce n'est pas la première fois que les élèves s'essaient aux arts plastiques pour « La Grande Lessive ». Sarah Samy, directrice et professeure des écoles d'une classe de CP-CE1, explique sa démarche. « On part du thème, on découpe mot après mot, puis on cherche une visualisation plastique pour répondre à ce vocabulaire. On imagine, on s'écoute, les enfants donnent leurs idées et on les retient pour faire un projet similaire. »

Pour le premier thème « Un monde en kit », Sarah Samy a, dans un premier temps, fait comprendre à ses élèves le mot kit. « On est parti d'un kit que l'on construit. On a donc pris un œuf Kinder et le kit de construction à l'intérieur. On a collé les morceaux de ce kit sur une feuille A4 et au milieu, nous avons pris en photographie le kit, l'avons découpée en morceau puis recollée à la façon d'un puzzle. » Pour le nouveau thème, les élèves peuvent réaliser chez eux des coloriages, des peintures de fleurs ou des collages à partir d'un magazine.

À réaliser chez vous également !

Le site Web de « La Grande Lessive » indique donc que chacun peut réaliser une production plastique à accrocher à sa fenêtre. L'événement a déjà eu lieu « dans plusieurs milliers de lieux situés dans 117 pays sur cinq continents et rassemblé plus de 11 millions de personnes ».

« Il sera possible de représenter des fleurs en dessin, peinture, photographie ou par tout autre moyen sur un format A4. Il est également envisageable d'associer des fleurs véritables à leur représentation. Une autre voie s'offre aussi : partir de mots, de synonymes. En voici une liste : éclore, s'épanouir, bourgeonner, boutonner, briller, croître, embellir, enjoliver, enrichir, grandir, imager, orner, parer, pigmenter, se développer, se former, se propager... »

Une façon ludique pour échapper à l'ennui en ces temps de confinement !