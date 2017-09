La gratuité des transports scolaires au menu des débats de la région Grand Est

Les familles vont-elles devoir payer les transports scolaires de leurs enfants à la rentrée prochaine ? Le débat se tiendra à l'automne prochain au conseil régional du Grand Est qui assume désormais la compétence des transports scolaires

Aujourd'hui 9 des dix départements de la région ont déjà rendu payants tout ou partie de ce service, seule la Meurthe et Moselle conserve la gratuité totale et milite pour que cela reste la règle à la rentrée prochaine au nom de l'égalité des chances et de l'équité des territoires.

Le groupe d'opposition de gauche à la région Grand Est lance une campagne sur les réseaux sociaux et une pétition pour réclamer la gratuité totale des transports scolaires.

C'est une question d'équité territoriale, Pernelle Richardot, élue PS à la région

Pour Pernelle Richardot, co-présidente du groupe PS à la Région Grand Est l’exécutif régional ne doit niveler par le bas « Ce n’est pas une question de gratuité pour la gratuité, c’est vraiment une question d’équité territoriale. La gratuité du transport scolaire est un élément fondamental pour l’avenir de cette région »

C'est le moment de faire un vrai acte de solidarité, Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe et Moselle

La gratuité des transports scolaires est pratiquée en Meurthe et Moselle depuis 1998. De la maternelle au lycée, cette mesure concerne 22 000 élèves dans le département que préside Mathieu Klein, il souhaite que cette mesure soit reprise par la région Grand Est « Cette mesure coûte 3,4 millions d’euros par an au département et cela fonctionne depuis plus de 20 ans. J’ai souvent entendu Philippe Richert, le président de la région dire qu’il était attaché à la gratuité du transport scolaire, c’est donc le moment de faire un vrai acte de solidarité pour donner du sens à cette région Grand Est »

La mesure est soutenue par la FCPE, fédération de parents d'élèves tout comme un certain nombre d’élus comme Claude Thomas, maire d’Eulmont et président de la communauté de comme Seille et Grand Couronné. Dans sa commune, près de cent élèves prennent chaque jour les transports scolaires « les habitants de nos communes rurales font des efforts depuis longtemps. Ces dotations en moins seront répercutées à un moment ou un autre sur les habitants de nos villages donc nous sommes inquiets que la région remette en cause la gratuité des transports scolaires »

Passer au tout gratuit couterait environ 40 millions d'euros sur un budget régional de 2,8 milliards.

Une pétition circule sur internet à l’adresse suivante : transports-scolaires-gratuits-grand-est.fr