La grogne monte dans les établissements scolaires des Bouches-du-Rhône

Une trentaine de manifestants se sont réunis ce mercredi devant le lycée Georges Duby de Luynes ce mercredi entre 11h20 et 13h20. Débrayage reconductible des agents de la Région qui réclament six postes avec du personnel formé et pérenne, notamment en restauration. On compte 23 grévistes sur 30 salariés. Selon la CGt, "c’est dramatique, nous n’avons jamais connu ça. Les conditions ne sont plus requises pour assurer la sécurité et l’hygiène que tout le monde attend d’un service public de qualité. Dans des conditions pareilles il n’est pas à parier que des problèmes d’hygiène et de sécurité vont arriver !" Le syndicat interpelle la présidence de la région PACA en affirmant que les personnels en grève "ne sont pas là pour payer les politiques d’austérité décidées par Monsieur Muselier".

Les parents d'élèves réclament des ATSEM à Marseille

Ce jeudi matin, dans le 13e arrondissement de Marseille, à partir de 8 h, des parents d'élèves brandiront les banderoles qu'ils ont confectionnées ce mercredi avec leurs enfants. Action pacifique devant l'école maternelle Rose Castor. Les parents réclament en urgence le recrutement de deux ATSEM. Actuellement , il n'y en a que deux pour 120 élèves - 4 classes de 30 élèves. "Le quotidien est internal pour les enfants, les enseignants et les assistantes maternelles" déplore Virginie, une maman. Une réalité hallucinante. L'école accueille des tous petits qui sont à peine propres, et c'est la maîtresse qui les amène faire pipi ou autre chose, avec toute la classe - 30 élèves - qui suit derrière !!! Par mesure de sécurité, les maîtresses y sont obligées. A la cantine, une seule Atsem tente de canaliser la quarantaine de demi-pensionnaires.