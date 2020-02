La hausse du nombre d'apprentis en France se confirme en Dordogne

Dordogne, France

L'apprentissage reprend des couleurs. Il enregistre une hausse record des effectifs en 2019 avec 16% d'apprentis en plus. Fin 2019, il y a avait 485.800 apprentis en France, contre 437.000 un an plus tôt. Cette bonne santé de l'apprentissage se confirme également en Dordogne. Au CFA des métiers de Dordogne à Boulazac, l'un des neuf centres du département, les effectifs ont augmenté de 13,5 % depuis deux ans. La hausse est de 6% en 2019. Les secteurs de la maintenance automobile, agricole, parcs et jardins sont particulièrement convoités avec "un boom de 17% en un an" affirme Jean-Charles Marchand, le directeur du CFA de Boulazac.

Jean-Charles Marchand, directeur du CFA des métiers du Périgord Copier

Jean-Charles Marchand, directeur du CFA des métiers du Périgord © Radio France - Charlotte Jousserand

Le gouvernement se félicite de ses bons résultats en estimant qu'ils ont été obtenus grâce à la réforme de la formation professionnelle de septembre 2018. Les Régions dénoncent "des mensonges" car jusqu'au 31 décembre 2019 ce sont elles qui géraient l'apprentissage depuis 2015 avant de se voir retirer cette compétence. Le président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, estime qu'il est totalement "stupide et injuste" d'avoir retirer cette compétence aux Régions.

7 jeunes sur 10 trouvent un emploi avec un CAP peu après leur formation" jean-Charles Marchand

Selon Jean-Charles Marchand, directeur du CFA des métiers du Périgord à Boulazac, cette augmentation des effectifs est constatée depuis deux ans, avant la mise en place de cette réforme. La hausse s'explique donc par le travail des Régions mais aussi par la campagne de communication mise en place autour de l'apprentissage. La réforme du gouvernement permet "d'avoir beaucoup plus de liberté dans les centres de formations et elle aura des effets dans le temps".