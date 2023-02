"La Haute-Garonne perd des élèves, il faut rendre des postes à ceux qui en ont besoin", plaide le Dasen

La carte scolaire 2023-2024 a été présentée aux syndicats le 6 février. C'est la première fois que la Haute-Garonne enregistre une baisse aussi importante des effectifs dans le premier degré. Arnaud Leclerc, nouvellement nommé au poste de directeur académique des services de l'Education nationale (Dasen), était l'invité de la matinale France Bleu et France 3 Occitanie ce mardi.

ⓘ Publicité

France Bleu Occitanie : Près de 600 enfants en moins dans le premier degré en septembre prochain en Haute-Garonne. Et donc des postes en moins, c'est la première fois disent les syndicats. Comment l'expliquez-vous ?

Arnaud Leclerc : C'est la première année depuis très longtemps que nous avons une baisse aussi massive du nombre d'élèves dans notre territoire. On va perdre entre 580 et 600 élèves à la rentrée prochaine. Cette baisse d'effectifs permet aussi au ministère d'avoir une logique de répartition des moyens. Ces six postes que nous rendons au ministère pour la rentrée prochaine doivent permettre aussi d'alimenter là où il y a davantage d'élèves sur le territoire français.

Comment décidez-vous de fermer des classes, que ce soir à Toulouse ou à Varennes dans le Lauragais ? C'est le critère démographique qui prévaut ?

Absolument pas. Évidemment, on va regarder les effectifs des classes et on va regarder surtout l'effectif post-fermeture, combien d'élèves on aura à la fin de la procédure. On a quand même des chiffres qui restent raisonnables, en gros, entre 23 élèves et 26 élèves par classe. Mais on regarde aussi le maillage territorial. Ça veut dire qu'on ne va pas tout donner à Toulouse, là où on pourrait avoir plus d'élèves, en oubliant Montréjeau ou Saint-Gaudens. Donc là, il y a tout un travail d'équilibre aussi territorial qui, pour nous est essentiel.

Vous privez-vous de marges de manœuvre, notamment quand des élèves arrivent au dernier moment, déménagent, ce qui arrive fréquemment l'été ici ?

C'est pour cela que nous avons une carte scolaire en trois temps : la première en février, on recadre en juin et on la termine en septembre, juste après la rentrée scolaire. On rendra quoi qu'il arrive six postes au ministère.

Le taux d'encadrement en Haute-Garonne est le troisième plus mauvais en premier degré selon le SNUipp. Vous allez encore surcharger les classes ?

Nous perdons 600 élèves, mais on ne ferme pas pour autant de classes. L'encadrement entre le nombre de professeurs pour le nombre d'élèves va lui progresser. On aura 92 % de nos classes de CP, CE1 sur et de grandes sections qui seront plafonnées à 24 élèves. Mais on a aussi on fait aussi des efforts sur le remplacement. Ce n'est pas aussi manichéen que "je ferme une classe, j'en ouvre une". On est véritablement dans une logique de d'accompagner au mieux l'ensemble des élèves.