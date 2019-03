La journée de grève nationale très suivie dans les écoles du Nord

Trente pourcent des professeurs des écoles ne font pas classe, ce mardi dans le Nord, pour la journée nationale de grève et de manifestations. Les syndicats d'enseignants dénoncent la loi Blanquer. Une réforme de l'école qui vise, selon eux, à supprimer des postes.

Lille, France

"Ce n'est pas une loi de la confiance, mais plutôt de la défiance", s'amuse Yves-Marie Jadé, secrétaire départemental du Snuipp-FSU du Nord (majoritaire), en rapport à la loi Blanquer "pour une école de la confiance". En pleine journée nationale de grève et de manifestations à l'appel de la CGT et de FO, les enseignants se sont réunis, ce mardi 19 mars 2019, à la bourse du travail de Lille. Ils devaient décider de leur plan d'attaque contre une réforme qui viserait uniquement à couper dans le budget de l'Education nationale. Autour de la table, des professeurs d'école de la métropole lilloise, des Flandres, du Cambrésis et du littoral. Trois articles de la loi adoptée par l'Assemblée en février dernier suscitent particulièrement la colère des enseignants.

Les représentants des syndicats d'enseignants réunis, ce mardi, pour décider d'un plan d'attaque contre la loi Blanquer à la bourse du travail de Lille © Radio France - Winny Claret

"Des citoyens à part entière"

D'abord l'instauration d'un devoir de réserve pour les professeurs, qui ne pourraient plus s'exprimer en totale liberté sur les réseaux sociaux ou dans les médias, par exemple. "Nous sommes des citoyens à part entière. Les enseignants sont responsables. En dehors de leur temps de travail, ils ont le droit de s'exprimer librement", martèle Yves-Marie Jadé.C'est aussi l'obligation de scolariser les enfants dès l'âge de trois ans, au lieu de six aujourd'hui, qui crispe les enseignants. Un cadeau pour le privé, selon les syndicats. Alors que près de 98% des enfants de trois ans sont scolarisés, la mesure obligerait avant tout les mairies à participer aux frais des écoles maternelles privées à la même hauteur que les publiques, ce qui est déjà le cas pour l'élémentaire.

Une baisse cachée des effectifs

Maisla mesure la plus décriée, c'est la création des Établissements publics des savoirs fondamentaux (EPSF), qui doivent regrouper les écoles maternelles et élémentaires d'un même secteur sous la direction d'un collège. "Les écoles qui rédigent aujourd'hui leur projet pédagogique, auront-elles la même autonomie ? Rien n'est moins sûr", alerte le secrétaire départemental du Snuipp.Une mesure qui permettrait aussi de justifier de nouvelles suppressions de postes, selon les syndicats, avec un seul directeur pour plusieurs établissements. Alice Raimundo est enseignante à Cambrai. Selon elle, la baisse des effectifs est la vraie priorité du gouvernement. "Dans le Cambrésis, on a été particulièrement touchés l'année dernière, à tel point que des collègues avaient peur de ne pas retrouver de postes dans le secteur."À la rentrée 2019, deux classes fermeront dans la circonscription de l'enseignante, au Sud de Cambrai. Des fermetures qui devraient se multiplier avec la loi Blanquer, selon les syndicats.