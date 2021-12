La laïcité mobilise les enseignants

C’est ce jeudi la journée de la laïcité. Le 9 décembre 1905 était votée la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat. De nombreux événements sont organisés dans des établissements scolaires de l'académie de Normandie. Plus d'1 an après l'assassinat de Samuel Paty cette journée a une résonance particulière: "L'Éducation nationale est en deuil de la perte de ce collègue et le sens qu'il avait voulu donner à son action" expliquait ce vendredi matin sur France Bleu Normandie Dominique Cantrelle, référente laïcité auprès du rectorat de Normandie. On tient absolument à ce qu'il soit porté au moment de son hommage, bien sûr, mais aussi sur la journée du 9 décembre.

"On a compris depuis un moment la difficulté, le caractère extrêmement sensible de cette éducation, et le ministre de l'Education a souhaité enclencher ce qu'on appelle la formation des mille dans notre académie. Ça signifie 43 collègues qui sont déjà formés et qui sont formés toute l'année pour devenir eux mêmes des formateurs pour que nous ayons dorénavant des collègues rassurés, formés, en mesure d'aborder toutes les questions sur le champ de la laïcité".

Il y a des parties du programme qui génèrent des interrogations. Dominique Cantrelle

Certains sujets peuvent être difficiles à évoquer en classe explique Dominique Cantrelle: "Ce n'est pas un phénomène qui est qui est nouveau, qui a évidemment pris un tour particulier après l'attentat contre Samuel Paty. Nous savons qu'il y a des parties du programme qui génèrent des interrogations. Un grand classique est la contestation du génocide arménien, par exemple, qui fait partie du programme. Et aujourd'hui, au sein de l'équipe Valeurs de la République de notre Académie, nous avons des équipes qui peuvent aider les collègues".