"La laïcité est une valeur que nous portons tous", assure le recteur de l'académie de Toulouse

La rentrée de ce lundi 2 novembre, des vacances de la Toussaint, est particulière pour les 515.000 élèves de l'académie de Toulouse, deux semaines après l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie égorgé en région parisienne, parce qu'il avait montré des caricatures de Charlie Hebdo à ses élèves. Mostafa Fourar, le recteur se défend d'un hommage qui serait bâclé. "C'est un hommage adapté à une situation très particulière", dit-il. "D'abord lié à l'incapacité des régions de France à modifier les horaires dans un délai contraint et il est normal de se concerter avec les collectivités locales et ensuite, l'attentat de Nice a bouleversé la donne."

Autant d'éléments de contexte qui ont conduit les autorités à s'en tenir à une minute de silence et de la lecture de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. "Ce temps peut être précédé d'un temps pédagogique pour les professeurs qui le souhaitent. Les échanges pourront avoir lieu aussi durant tout le mois de novembre", précise le recteur de l'académie de Toulouse. Mostafa Fourar attaché à la valeur de laïcité, "une valeur que nous portons tous".

"Il faut que les débats soient apaisés et je fais confiance au professionnalisme de nos professeurs pour cela", assure encore le recteur de l'académie de Toulouse, un mois après le dérapage de Muret. Une enseignante s'était fait insulter par une élève, lors d'un échange tendu autour du port du voile. "_Il y a une montée en puissance_, on ne va pas le cacher", reconnaît Mostafa Fourar, qui indique que 134 signalements ont été réalisés dans l'académie durant l'année scolaire 2018/2019. L'académie de Toulouse est l'une de celles qui remonte le plus ces faits avec "un dispositif de signalement dédié".